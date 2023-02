Crimen de Lucio: “Llamó la atención nivel de perversión de la madre y su pareja”

La sentencia

A un día de la sentencia por el brutal crimen y los abusos que sufrió Lucio Dupuy, la fiscal de género de La Pampa Verónica Ferrero reveló que le llamó la atención "el grado de perversión" y la "falta de dolor" que mostraron la madre del nene de 5 años y su pareja."Fueron dos personas que, según dicen las pericias, tienen un grado de perversión tal que las llevó a que juntas hicieran este delito tan grave", sostuvo Ferrero.En una entrevista con radio Continental, la funcionaria judicial precisó que las acusadas por el aberrante crimen "fueron conscientes de lo que hacían".Ferrero destacó que "la pericia psicológica que se hizo determinó que no tenían ningún grado de alteración en sus facultades mentales y no habia intervenido ninguna droga o alcohol: estaban conscientes de lo que hacían".Además, y consultada sobre qué fue lo que le llamó la atención del caso, enfatizó: "La falta de dolor, no vi en ninguna de las imputadas, ninguna situación de duelo por la muerte del niño. Fue lo que más me llamó la atención en el debate", señaló.Ferrero insistió que "en el debate oral que se llevó a cabo en 2022 se puso numerosa prueba para acreditar la responsabilidad de la madre y de la pareja de la madre".La fiscalía pidió la prisión perpetua para las acusadas del crimen, la madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez.Las pruebas que las comprometen, las imágenes de la cámara de seguridad de una vecina, los chats, la hora de la muerte y la acusación por crimen de odio de la querella, son las claves de un juicio que se develarán con la sentencia que se leerá a las 12 en la sala de audiencias del segundo piso de la ciudad judicial de Santa Rosa.El tribunal de audiencia integrado por los jueces Daniel Saez Zamora y Andrés Olié y la jueza Alejandra Ongaro dictará sentencia este jueves. Si los magistrados entienden que son culpables de los delitos que les imputan, la condena que caería sobre ellas sería la de prisión perpetua.Esto cerraría una primera etapa. Es que la familia Dupuy ya adelantó que demandará a la provincia de La Pampa ante la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los incumplimientos estatales que llevaron a la muerte del nene.Su abogado Aguerrido anticipó además que realizarán una denuncia penal contra los empleados del área de Salud que intervinieron en la atención de Lucio en los meses previos a su muerte y que, a pesar de las quebraduras y traumatismos que padeció, no activaron un protocolo para atenderlo como un caso de violencia infantil.