El padre de Lucio Dupuy antes del veredicto: “Confío en que será lo que pedimos”

Policiales Denuncian a la jueza que otorgó la tenencia de Lucio a la madre y su pareja

Desde General Pico, en La Pampa, la familia de Lucio Dupuy espera el veredicto para Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez, ambas acusadas de haber matado a golpes al pequeño de 5 años. Los abuelos paternos, los tíos y su padre, Christian Dupuy, confían en que conseguirán justicia.“Antes la Justicia me falló, no confiaba. Ahora confío, junto con mi familia, en que el veredicto sea el que pedimos, el que se merecen”, afirmó el padre de Lucio, Christian Dupuy.También declaró cuánto amor sentía por su hijo y manifestó sobre su lección en medio de la desgracia: “Aprendí a amar más a mi hijo. Acá todos aprendimos algo, pero todo a través del dolor”. Aseguró, además, que ahora él y su familia se dedicarán a la lucha para que la “Ley Lucio” sea aprobada.Christian Dupuy mostró, una vez más, su desconcierto por la forma en que actuaron Espósito Valenti y su pareja. “Para mí no significan nada, dejaron de existir. Para mí, son las que le quitaron la vida a Lucio y nada más”, sentenció e insistió en que tiene “mucha rabia e impotencia” por las declaraciones de las imputadas, quienes aseguraron que le pegaban al pequeño porque se portaba mal.“Nunca le encontré explicación. Lucio era un ser especial, siempre se portó bien. No puedo entender cómo le pueden haber hecho tanto daño”, remarcó. El padre de Lucio nunca se enteró de que estaba siendo abusado y maltratado porque el nene “jamás dijo nada” cuando visitaba a la familia paterna. “Creemos que las veces que me lo negó fue cuando Lucio estaba golpeado”, remarcó.De igual forma Christian y su padre, Ramón Dupuy, lamentaron que la Justicia no le revocara la tenencia a la madre de Lucio, quien volvió por él durante la pandemia “para cobrar el IFE”. “Sé que la jueza no miró el expediente, pero digamos que sospechamos que no lo vio. Si hubiese actuado como corresponde a la ley, él estuviese jugando a la pelota ahora en la vereda”, expresó el abuelo del nene.Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021. Su madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, están imputadas por “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización, con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la ascendiente; con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.Después de varias audiencias a puertas cerradas, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora darán su veredicto este jueves 2 de febrero al mediodía.