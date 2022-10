Se postergó el inicio del juicio por los hermanos abusados en Oro Verde

Sobre el pedido de probation para una imputada

Abogados pretenden “que no se vulneren los derechos de defensa”

Entre los imputados que llegan a juicio, está el. En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales.El Tribunal de Juicios y Apelaciones, constituido por los vocales Alejandro Grippo, Gervasio Labriola y Elvio Garzón, debía tratar ayer la recusación presentada por un abogado defensor Guillermo Mulet contra el Tribunal integrado por la vocal Carolina Castagno y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa. Perose presentó este martes dado que los mismos magistrados que debían resolver ese artilugio legal habían intervenido en 2019 cuando resolvieron rechazar el pedido de prescripción que habían solicitado los abogados defensores y confirmaron elevación a juicio de la causa , pudo saberEs que Mulet -con el apoyo de los otros defensores, el oficial Jorge Sueldo y Humberto Franchi- volvió a recusar a dos integrantes de este nuevo tribunal: Grippo y Labriola, porque ya intervinieron en el procesamiento y la apelación al mismo, en años anteriores.Entonces, en la audiencia de este martes a la mañana, ni siquiera se llegó a discutir la recusación a Castagno, Cotorruelo y Cánepa. La audiencia duró unos 10 minutos y ahora se deben resolver estas nuevas recusaciones, a Grippo y Labriola, para saber cómo se conforma el Tribunal que debe resolver sobre la primera recusación al Tribunal del juicio., pudo confirmarpor consiguiente, se tendría que haber inhibido porque,y en función de ello, como han concurrido a dictar sentencia en esta causa, no pueden intervenir y menos en una recusación”, explicó ael abogado defensor, Guillermo Mulet.Y agregó: “Estos jueces fueron elegidos para decidir sobre esa recusación, pero están en curso en prejuzgamiento por haber intervenido anteriormente en esta causa, por lo cual, se tendrían que haber inhibido y haber constituido otro Tribunal”.Para Mulet, “se deberá verificar lo que planteamos como recusación, hacer un informe y otro Tribunal tendrá que decidir la recusación anterior y esta”. Así las cosas, se demora el inicio del juicio: si las recusaciones son válidas, deberían convocarse a integrantes de Tribunal de Juicio de otra localidad de la provincia. Si no avanzan las impugnaciones, cuanto antes debería iniciarse el debate.Es que, además, el defensor indicó que. Se recordará que el letrado había solicitado un pedido de cambio de calificación legal del hecho, a Abuso sexual simple agravado, y la suspensión de juicio a prueba (probation).Se trata de una mujer -acusada del delito de Abuso sexual simple reiterado- quien asegura que solo fue un par de veces a la mercería de la madre de las víctimas y que por esa circunstancia fue nombrada e involucrada en los abusos. Con tal de evitar someterse al juicio, aceptó realizar tareas comunitarias con la probation.“El Tribunal entendió, erróneamente, que no correspondía la probation y fueron recusados por prejuzgamiento”, explicó el abogado al tiempo que analizó: “Si hubieran hecho lugar a la probation, hoy estaríamos iniciando el debate, pero el Tribunal entendió que no lo debía hacer y son las reglas de juego. También son las reglas de juego que yo pueda apelar y recurrir estas cuestiones para defender los derechos de mi cliente”.“En el Código anterior, la sola sospecha fundada era suficiente para procesar e ir a juicio; considero que no hay elementos para condenarla, pero Fiscalía entiende que si por un delito menor y yo estoy convenido de la inocencia de mi cliente”, subrayóacotó al respecto.“Dada la gravedad de los hechos, es fundamental que el Tribunal se constituya regularmente;las que ya han sido violentadas varias veces”, fundamentó aotro de los defensores, Leonardo Shonfeld.“Las recusaciones planteadas, tanto la anterior como esta, tienen la finalidad de; la recusación anterior estaba fundada en el hecho de que el Tribunal cuando deniega la probation, se mete en el fondo del asunto con una calificación más gravosa, antes del juicio, ya supone un prejuzgamiento que nos obliga a advertir que ese tribunal no puede intervenir y por eso lo recusamos”, señaló el letrado.“El problema es que el tribunal que tiene que resolver la recusación, también ya emitió opinión al momento de confirmar los procesamientos en 2019; es una situación por la que nos vemos forzados, primero, a”, argumentó Shonfeld al insistir: “La gravedad de las acusaciones amerita que se tenga mucho cuidado con las reglas con las que se juega en el proceso porque si no, inocentes podrían pagar un precio muy caro”.Y sumó: “Se debería constituir un tribunal para que resuelva las dos recusaciones y el juicio de nuestra clienta necesariamente tiene que suspenderse porque está interpuesto el recurso de casación y ese mismo recurso suspende los plazos procesales”.En el comunicado oficial dado a conocer por la Justicia entrerriana, se aclara que los nombres de los imputados están reducidos a las iniciales “para resguardar a las víctimas”, explicaron y mencionaron que el legajo figura con el nombre de “S.M.J.; S.L.; S.J.; S.G.; C.D.; W.F.M.R.; A.N.; A.M.; S.G.; L..A.; G.A.; s/Abuso sexual con acceso carnal”.