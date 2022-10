Hermanos abusados: defensor no negó los hechos y discute “quiénes fueron parte”

Defensor no negó los hechos y discute “quiénes fueron parte”

Entre los imputados que llegan a juicio, está el. En el expediente, se investiga. El Tribunal de Juicios y Apelaciones constituido por los vocales Alejandro Grippo, Gervasio Labriola y Elvio Garzón, trataba este lunes la presentada por un abogado defensor contra el Tribunal integrado por la vocal Carolina Castagno y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa.

Los magistrados analizaban por estas horas la posibilidad de aceptar o no la recusación que interpuso el defensor, Guillermo Mulet, quien presentó un, a Abuso sexual simple agravado.

Se trata de una mujer -acusadas del delito de Abuso sexual simple reiterado- quien asegura que solo fue un par de veces a la mercería de la madre de las víctimas y que por esa circunstancia fue nombrada e involucrada en los abusos. Con tal de evitar someterse al juicio, aceptó realizar tareas comunitarias con la probation.

El Tribunal citó a una audiencia al defensor y las partes, donde tanto la Fiscalía (Matilde Federik y Mariano Budasoff) como la querella (Marina Hundt) expresaron su acuerdo.

No obstante, porque no consideraron que se debía bajar la calificación del hecho. Mulet entendió que el Tribunal no puede rechazarlo, porque la Fiscalía consintió esta resolución a la causa respecto a esa imputada; cuestionó que los jueces se metieron en la función de la acusación pública, que no les corresponde.

Además, lo que no puede hacer si todavía ni empezó el juicio, quien y iría a esta instancia con una sentencia anunciada.

Entonces, presentó, por un lado, una recusación a los tres magistrados, y el Tribunal informó que está a la resulta de este incidente. Por otro lado.

"La defensa particular, la semana pasada, presentó un pedido de suspensión de juicio a prueba, lo que fue rechazado el miércoles por una resolución fundada por el Tribunal. Esta defensa entendió que el Tribunal, en sus fundamentos, había tratado el fondo del asunto y, por lo tanto, había tomado conocimiento antes del debate sobre la cuestión, con", analizó a el abogado de ocho de los 11 imputados, Jorge Sueldo.

"Si el Tribunal entró a valorar los hechos y la prueba vertida, está tomando conocimiento previo a la causa y eso es el fundamento que el defensor particular tomó como argumento para pedir el apartamiento del Tribunal", explicó.

Indicó el letrado que representa a los familiares acusados (madre y parientes), el comisario y la kiosquera.

"La Cámara Gesell trae a colación el relato de los menores, es una prueba más, pero no es una sola prueba, sino que tiene que tomarse en consideración toda la prueba aportada y que se vuelque en el debate", analizó al confirmar que las victimas mencionan a su defendido en sus declaraciones.

La causa llega a los Tribunales tras cumplirse más de nueve años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que, en ese momento, eran menores y, tras un largo letargo en los profundos cajones de la justicia entrerriana.

"El Tribunal y la Justicia han sido imparciales, no han tenido un trato preferencial para nadie", remarcó Sueldo. "La causa tuvo movimiento y hubo constantes informes tanto del Copnaf como de peritos, los menores declararon muchas veces; la causa no estuvo parada", subrayó al comentar que "en su momento, los operadores habrán entendido que no había prueba suficiente para darle cabida" a las denuncias por abusos sexuales.

Cabe recordar que al cumplirse más de ocho años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que en ese momento eran menores y tras un largo letargo de la causa en los profundos cajones de la justicia entrerriana. Los tres hermanos fueron sometidos a gravísimos vejámenes durante prolongados períodos.

La causa empezó a sustanciarse a partir de. Sin embargo, cuando tras una exhaustiva examinación de la misma, el Ministerio Público Fiscal decidió reflotarla.

La fiscal Laura Cattaneo, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que se había empezado a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso, respecto a una sola víctima.

En el expediente se investiga cómo una. En los relatos en.

Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.

Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.

En el comunicado oficial dado a conocer por la Justicia entrerriana, se aclara que los nombres de los imputados están reducidos a las iniciales "para resguardar a las víctimas", explicaron y mencionaron que el legajo figura con el nombre de "S.M.J.; S.L.; S.J.; S.G.; C.D.; W.F.M.R.; A.N.; A.M.; S.G.; L..A.; G.A.; s/Abuso sexual con acceso carnal".