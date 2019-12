Hermanitos abusados: El abogado del comisario general defendió su inocencia

La defensa de Wolff Furlong

El Tribunal de la Sala Nº 2 de Paraná confirmó los procesamientos de todos los imputados en la causa por abusos contra menores en Oro Verde, que en la Justicia provincial habían desechado y rescató la fiscal Laura Cattáneo.Se trata de 11 personas, entre ellos un comisario retirado y también productor de televisión, que deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal. Según consta en la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011.En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.Según consigna Diario Junio, Wolff Furlong se dedica hoy a la venta de publicidad y a la producción de programas de televisión a través de la productora Crónicas Urbanas S.A. , empresa que formó en junio de 2018 junto a una mujer llamada Astrid María del Mar Ortiz Basso. A través de esta empresa realiza la comercialización de publicidad en distintas localidades de la provincia y produce el programa Cuestión de Fondo que conduce el periodista Daniel Enz."Como abogado defiendo a acusados por delitos sexuales sólo cuando estoy convencido de la inocencia, como en este caso", sostuvoAbusos en Oro Verde: habló el abogado de uno de los 11 procesados y le apuntó a "cierta prensa"El abogado Guillermo Mulet, defensor de Wolff Furlong, se expresó en las últimas horas, tras el procesamiento de su cliente y otras 10 personas, por los abusos sexuales a menores en la localidad de Oro Verde. "Estoy ansioso por ir al juicio para demostrar la inocencia de mi cliente. Como abogado", enfatizó.El letrado considera que la acusación tiene "inconsistencias y contradicciones" y asegura que "Mario Furlong ingresó al expediente dos años después. No fue mencionado jamás en las Cámaras Gesell".Ante ello, expuso que "los chicos llegan a denunciar porque supuestamente comentan los abusos que sufrían por parte de la madre y el grupo familiar por línea materna. Cualquier persona vinculada a la madre, hermana, cuñado, amigo, cualquiera que estuviera vinculado a la madre de alguna manera, está acusado. Pero Mario Furlong es metido en la causa dos años después de las Cámaras Gesell y, en teoría, ingresa por comentarios que habrían hecho los menores en el marco de un conflicto familiar con el padre de los menores. Lo mencionan como Mario y lo identifican después porque supuestamente uno de los chicos dibujó una picana. Yo digo que si Mario Furlong hubiese sido costurero hubiesen dibujado una máquina de coser", ironizó Mulet.. De hecho, nunca lo mencionaron hasta la última declaración que hizo hace poco uno de ellos, que ya es mayor, porque todo lo anterior era por comentarios, a una psicóloga, a alguien del Copnaf", argumentó en declaraciones aEl abogado defensor de Mario René Furlong cuestionó también que "los chicos jamás fueron peritados psicológica y psiquiátricamente. Lo único que hay es un informe sobre la Cámara Gesell que deja mucho que desear. Jamás les hicieron un test como es usual en estos casos. Lo que se puede afirmar es que los chicos han sufrido abusos porque tienen lesiones. Ahora, todo lo relacionado a la forma en que lo vinculan a Mario Furlong deja mucho que pensar. Hablamos de su tío, del hermano de su padre. ¿Por qué lo mencionan dos años después? ¿Por qué jamás lo mencionan en la Cámara Gesell?", se preguntó.Además, argumentó que "".Mulet precisó que se han pedido numerosa pruebas: "Entre ellas, hemos puesto una psicóloga forense especialista en abusos sexuales y hemos pedido un grafólogo, porque el padre de estos menores anotaba. Difícil que entre en la cabeza de alguien esto de que un hijo le cuenta abusos a su padre y este los va anotando en una hoja, punto por punto. Hemos pedido la intervención de un grafólogo para determinar en qué circunstancias escribió estas cuestiones", explicó.Según Mulet, los procesamientos dispuestos por la Justicia son en algunos casos muy endebles. "Este proceso tramita por el código anterior, el procedimiento penal mixto. El juez es de instrucción, decide qué hacer y qué no hacer y procesa con la probabilidad. Ante un caso de esta naturaleza, ¿qué hace el Juez de Instrucción? Dice 'yo te proceso y que se arreglen los jueces'", puntualizó.Puso como ejemplo que entre las personas procesadas figura una mujer que lo único que hizo fue haber ido en una oportunidad al local comercial de la madre de los chicos: "Esta mujer es madre de tres hijos, casada. Como los menores nombran a una tal Marina, la pusieron a ella. Fue, declaró, reconoció que fue en una ocasión al local, que fue con sus hijos. Hace 6 años que está con tratamiento psiquiátrico afectada por esta denuncia. Ella me dice 'Doctor, yo no conozco a los chicos, soy una mujer casada, tengo mis hijos, no he participado nunca de una fiesta sexual, no he hecho nada'. Se hace una rueda de reconocimiento, ¡no la reconocen los menores!. Hablamos de no reconocer a quien supuestamente los abusó. Aún así, esta mujer está procesada con procesamiento firme porque lo confirmó la Cámara".Además, Mulet afirmó que hay "un interés de cierto sector de la prensa en posicionar a Mario Furlong como el autor intelectual, o único, o como quieran llamarlo, cuando, en todo caso, eventualmente, sería un autor colateral, que no lo es, porque estoy absolutamente convencido de su inocencia", remarcó."Yo no tengo la resolución de la Cámara y resulta que la tiene cierto sector del periodismo vinculado ¿a quién? A Urribarri. ¿Y para qué utilizan el caso? Para vincular a Mario Furlong con Daniel Enz", cuestionó Mulet.Consultado acerca de si Furlong es o era propietario de la productora televisiva de Cuestión de Fondo, Mulet respondió: "En agosto, cuando fue procesado, Mario Furlong se desvinculó de la productora", pero resaltó que su vinculación con la misma "no tiene relación alguna con el hecho que se investiga. Lo único que se buscó acá es vincularlo a Daniel Enz. Es vergonzoso que en una causa donde hay menores, abusos sexuales a menores, se ventilen estas cuestiones. Si mañana Furlong es declarado inocente, ¿cómo sale de esto? ¿Va a salir en portada o quedará relegado a la última página?".Poco tiempo después, durante el programade, el periodista de policiales, Néstor Bellini, detalló que "la causa empezó a sustanciarse a partir de. Hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de reflotar esta causa, la fiscal Laura Cattaneo se la puso al hombro, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que lo que se empezó a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso respecto a una sola víctima, en realidad era algo mucho más amplio, continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas".. Ahora él está retirado, pero en ese momento estaba en actividad. En el expediente hay datos que hablan de que este hombre podría tener una responsabilidad aún mayor que la que se le atribuye respecto a los abusos. Hay un dato que dice que este hombre habría liberado la zona de camino hacia Santa Fe por el Túnel para trasladar a una de las víctimas a la vecina provincia". Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son:, un hombre consignado en el expediente como locutor de radio de la ciudad de Gualeguaychú., tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos "preparado" para que sus cuerpos "toleraran" los abusos sexuales a los que luego los sometería.Esas "preparaciones" consistían enSegún consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.Además de someterlos desde muy pequeños,, al principio como "observadores" pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban., según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores - hoy mayores de edad - fueron dando ante la fiscal Cattáneo,, a unos 10 kilómetros de Paraná.Pero. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.Ya instalados en Oro Verde,. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación, la fiscal había imputado solamente a la madre, la tía, el tío y el abuelo - la abuela fue declarada insana y apartada de la causa -. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación deEn los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: "Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad".En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que "a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (. . . ) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes".Los abogados Guillermo Mullet, Rubén Pagliotto, Hugo Gemelli, Pereyra del Castillo, Kunzi y Schonfeld, en representación de los once imputados en el caso, habían apelado el procesamiento. En esa instancia, Pagliotto reconoció aque el caso "es un hecho gravísimo en el que hay muchos ciudadanos involucrados y sobre todo, menores, algunos que ya no lo son". "En 30 años de profesión no conocí un caso así. Es un tema muy grave, que trasciende la normalidad" , remarcó el defensor de uno de los imputados.Respecto de qué podría acontecer, el abogado estimó que, "es de manual que, puede confirmarse el procesamiento, retrotraerse a un estadio intermedio por falta de mérito a través del cual no habría mérito suficiente para procesar o sobreseer, o el sobreseimiento".