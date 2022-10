Fue condenado por acosar a una joven durante años y tratar de matar a su novio

Bruno Cristian Lorenzetti fue condenado ayer a 7 años de prisión por acosar durante dos años a una estudiante de Medicina que tuvo que abandonar la carrera y retornar a su pueblo y por perseguir y apuñalar al novio de la joven cuando estaba en un bar del macrocentro en enero de 2020. La pena fue dictada por el tribunal de primera instancia integrado por María Isabel Más Varela, Gonzalo López Quintana y Carlos Leiva. La pena fue menor a la solicitada por la querella, a cargo del abogado José Ferrara,La joven rechazó el pedido y le dijo que tenía novio, según asentó en las denuncias que presentó, e incluso en los testimonios que dio en el marco de la investigación. De acuerdo al relato de la víctima ante el fiscal, Lorenzetti no aceptó esa respuesta y desde entonces la esperaba en el gimnasio, la tomaba del brazo o de la espalda para decirle “cosas” e insistía con una cita, lo que derivó en que la chica deje de ir a entrenar a ese sitio en noviembre de 2018.Tras ello Paula recibió una solicitud de amistad en Instagram por parte de Lorenzetti que rechazó. Pero el joven insistió desde cuentas falsas en las que le enviaba mensajes acosándola. En diciembre de 2018, el ahora condenado le escribió a través de redes sociales al hermano de Paula para avisarle que le había dejado un sobre a su hermana en el edificio donde ella vivía, lo que implicaba que le seguía los pasos.Y en febrero de 2019 la joven radicó una nueva denuncia en fiscalía por acoso y hostigamiento que no hizo mella en el accionar de Lorenzetti. En mayo de ese año el muchacho le envió una foto a través de un mensaje privado de Instagram al hermano de Paula en la que mostraba que le había dejado un regalo a la joven dentro del edificio por su cumpleaños: golosinas, una taza y una carta en la que decía que la amaba.Tras ello Paula reiteró la denuncia y relató:Yo dejaría la carrera con tal de dejar de sufrir lo que estoy sufriendo. Ya se metió en mi casa, logró ingresar a mi edificio. Me espía desde la calle al balcón, conoce mis movimientos, conoce dónde estudio”.El 4 de junio de 2019, tras otra denuncia de Paula, la jueza Susana Silvina Guelier impuso una orden de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento. Pero cuatro días después, Bruno Lorenzetti fue al bar Floyd de Dorrego al 1300 a sabiendas de que la joven iba a estar en un recital, le tomó fotos y luego se las mandó desde falsas cuentas de Instagram.La historia de acoso se prolongó hasta el 11 de enero de 2020 cuando el condenado llegó al bar mencionado y enfrentó al novio de Paula con una navaja: “Asesino, femicida, te voy a matar, hijo de puta”, le gritó clavándole el arma en el brazo izquierdo y provocándole una herida cortante de 20 centímetros de largo en el rostro. Tras ello emprendió una carrera que la propia víctima junto a sus amigos y personal del bar interrumpieron en Italia al 1300, donde lo retuvieron hasta la llegada de la policía poniendo fin a la historia que hoy lo tiene a Lorenzetti tras las rejas por tentativa de homicidio y desobediencia a la orden judicial que le prohibía acercarse a Paula y sus vínculos. (La Capital de Rosario)