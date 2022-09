Volverán a pedir la excarcelación de Julián Christe, condenado a perpetua

Jorge Julián Christe, condenado a perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera, volverá a plantear un pedido de excarcelación. La abogada defensora, Mariana Barbitta, planteó una impugnación extraordinaria que será analizada por el STJ en audiencia que se fijó para este miércoles 7 de septiembre.Corina Beisel, abogada querellante dijo aque “mañana se va a discutir el último remedio que presenta la defensa, que se llama impugnación extraordinaria, y el objetivo es que se le otorgue el arresto domiciliario a Crhiste”.El argumento para este recurso, es que el fallo que lo puso tras las rejas en 2021 no está firme y por la situación que atraviesa su hijo, de 6 años, “quien se encuentra padeciendo graves afectaciones a raíz del encierro de su padre, las cuales se encuentran constadas por una profesional de la psicología”, se había indicado.“Por mandato expreso de la mama de Julieta, vamos a seguir firme en que no se le otorgue este beneficio, porque entendemos que no existen elementos para darle la prisión domiciliaria”, dijo. Seguidamente, agregó que “no dudo que el hijo de Crhiste no este afectado por esta situación, pero tiene a su mamá y su abuela, que pueden ocuparse de él, y que tienen los recursos para soportar los efectos de una prisión. Creemos que el planteo que no coincide con el nombre del recurso”.Además, la abogada señaló que el próximo 14 de septiembre, está prevista otra audiencia “para resolver la cuestión de fondo. Se va a debatir si queda firme la sentencia, o si los jueces y vocales, entienden que el pueblo lo condenó mal a Christe”.“Yo considero que le pueblo lo condenó bien y que las pruebas estuvieron a la vista de los ciudadanos, que pudieron observar lo que sucedió y resolvieron que Christe merece cumplir una condena de prisión perpetua”, finalizó.