Chocaron dos autos sobre Acceso Sur este sábado en Paraná

Colisionaron un Ford Fiesta Titanium y un Chevrolet Onix sobre el carril central del Acceso Sur a Paraná, más precisamente, sobre avenida de Las Américas y su intersección con calle Crisólogo Larralde. Como consecuencia del siniestro -que se registró a las 18 de este sábado-, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas pero sí daños materiales.Testigos afirmaron aque el siniestro ocurrió debido a que los semáforos no estaban funcionando de manera correcta al momento del siniestro.“Funciona perfecto el sistema de semáforos”, aseguraron fuentes municipales a. En relación a las circunstancias del siniestro, desde el área competente estimaron que “el conductor que se metió, que entró a la avenida, se tuvo que haber confundido porque hay semáforo de carril central, semáforo de colectora y semáforo de acceso a la avenida”. “Tienen que haber ignorado que estaba el semáforo de colectora, pensando que les daba el verde, y así terminaron chocando”, analizaron al insistir con respecto a que la sincronización es correcta.“Si estarían mal sincronizados, en la zona habría, mínimo, diez choques y no uno”, remarcaron desde la comuna al apuntar que “el choque responde a una responsabilidad individual de los automovilistas”.