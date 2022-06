Video apunta al padre de Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo

El encubrimiento

Golpes y gritos de madrugada, una persecución silenciosa y la ejecución en el medio de la calle. El cuerpo que ya no se mueve en el suelo es el de Fernando Pastorizo, pero en el video que dio a conocer el manager de medios, Jorge Zonzini, en las últimas horas, la persona que empuña el arma que lo mató no es su novia Nahir, que está presa por el crimen, sino el padre de ella: Marcelo Galarza.La teoría no investigada de un Marcelo Galarza homicida, los pactos de silencio familiares y las faltantes pericias psicológicas y psiquiátricas durante la instrucción, ya había sido ventilada por el manager de medios, Jorge Zonzini, en su libro "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático".Mientras la Corte Suprema de Justicia revisa el caso que conmocionó a Entre Ríos la noche del 29 de diciembre de 2017 por el cual fue condenada a prisión perpetua Nahir Galarza, la reconstrucción de los hechos vuelve a poner el foco sobre la hipótesis del encubrimiento que desde hace algunos meses se convirtió en el eje de su defensa.De acuerdo a esta versión, el policía y padre de Nahir se despertó la noche en la que ocurrieron los hechos por los gritos y los golpes que provenían del cuarto de su hija. Poco después, cuando la adolescente y Fernando salieron de la casa y se fueron en la moto del chico, Galarza decidió seguirlos con su auto.Siempre en base a las imágenes que se difundieron este miércoles, Galarza interceptó a la pareja al llegar a una calle sin cámaras, obligó a Nahir a bajarse de la moto y se subió en su lugar. “¿Qué te creías? ¿Que ser violento con mi nena te iba a salir gratis?”, le dijo al oído a Fernando. Segundos después le disparó el primer balazo por la espalda, publicóEl joven entrerriano cae al piso y es allí donde Marcelo Galarza lo remata de un tiro en el pecho. Después, le entrega el arma a su hija y le indica un camino preciso para volver a su casa a pie, pero ella se equivoca y su paso queda registrado por una cámara de vigilancia. Esa filmación es la que la coloca a Nahir cerca de la escena del crimen y se convierte en una prueba determinante en su contra para la justicia.Cuatro años de terapia ayudaron a Nahir a quebrar el pacto de silencio familiar y acusar a su padre por el homicidio de Fernando Pastorizzo. En esta premisa se basa ahora su defensa para lograr una revisión del fallo que la condenó y atenuar su pena.La versión del presunto encubrimiento del crimen por parte de Nahir resurgió tras el divorcio de sus padres, a partir de la publicación del libro de Jorge Zonzini, exvocero de la familia de la joven al principio del caso, El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático.Después de ser condenada, Nahir rompió el silencio por primera vez en marzo de 2019 desde la cárcel de mujeres de Paraná, donde cumple condena. Ya en ese momento circulaba la sospecha del encubrimiento a su padre, pero lo llamativo fue la respuesta que dio la joven al ser consultada al respecto por Mariana Fabbiani (Eltrece).“Haría cualquier cosa por mi papá”, dijo muy seria Nahir. La conductora se quedó en silencio unos segundos, y arremetió: “¿Aún soportar una cadena perpetua?”. “Sí, hasta una cadena perpetua”, replicó tajante. Fuente: (Tn)