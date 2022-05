Estafa piramidal: los atraían con un asado para que invirtieran hasta USD 600

En el marco de una causa que investiga una denuncia por, este sábado se concretaron cuatro allanamientos en viviendas de Rosario del Tala, Maciá y Gobernador Echague. Tras el operativoque resultan de interés para el caso.Tras el operativo policial,tras la denuncia que radicaron 14 personas de Rosario del Tala, en septiembre pasado, contra la empresa Intense Live por estafas a través de un presunto esquema piramidal.en qué consistía la maniobra que derivó en cuatro allanamientos. Los estafadores “instalaron una oficina en esa localidad, hacían reuniones en clubes y en casas particulares dondepara una empresa de Estados Unidos que se dedicaba al alquiler de vehículos tipo Uber y que esas inversiones iban a generar; además, si uno quería sacar el dinero podía vender esos créditos y eran ellos quienes manipulaban la plataforma”., aseguró la subcomisario.“Estas personas envolvían a sus víctimas, les hacían firmar una declaración jurada de que ellos les enseñaban, pero no se hacían cargo del riesgo que pudiera registrar la inversión; si uno perdía, ellos no se hacían responsables”, aclaró. Y agregó: “Plantaron una oficina con carteles, folleterías y un marketing necesario para que la gente pudiera creer que todo era real”.Ramírez refirió que los estafadores. “De hecho, el lugar donde se realizaron los allanamientos, era un barrio residencial y a los vecinos les llamaba la atención que siempre andaban en vehículos de alta gama”, acotó al respecto., fundamentó.“Cuando se encontraban con víctimas que estaban en duda de poder invertir,, reveló la funcionaria policial.“Gracias al trabajo de la Municipalidad de Rosario del Tala y la AFIP se pudo establecer que esa oficina no era legal, porque al momento de la investigación por la estafa, la empresa había perdido el dominio y había dejado de existir”.La causa está en manos del fiscal de Rosario del Tala, Federico Uriburu. Hasta el momento, son 14 los denunciantes contra estas personas, pero no se descarta que el número de estafados sea mayor. “En la investigación tuvimos conocimiento de quecomentó la subcomisario.