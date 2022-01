Video: Comerciante impidió robo de una moto tirándoles una reja a los ladrones

#SanVicente | Un comerciante detuvo con una reja a dos delincuentes que habían robado una moto.



?Gracias al accionar del vecino pudieron recuperar el vehículo. pic.twitter.com/8t6gUACa7n — El Diario Sur (@eldiariosur) January 19, 2022

Un comerciante de San Vicente le arrojó una reja a dos delincuentes que huían en una moto robada y logró que el dueño pueda recuperar el vehículo. La secuencia quedó filmada por cámaras de seguridad de los comercios. Lamentablemente, los delincuentes huyeron.El hecho ocurrió el martes al mediodía sobre la avenida San Martín de San Vicente, entre las calles Larrea y Artigas, en cercanías al Hospital Ramón Carrillo.Dos delincuentes robaron una moto del dueño de la granja “Chicken” y se dieron a la fuga por San Martín en dirección a la plaza Mariano Moreno. La víctima del robo salió corriendo tras los delincuentes y advirtió al resto de los comerciantes. Uno de ellos, dueño de una casa de repuestos para motos, justo estaba cerrando su local y tenía las rejas en la mano, por lo que decidió arrojárselas a los ladrones. La pareja de malvivientes cayó de la moto y salieron corriendo, perseguidos por el dueño la granja. Pero no logró alcanzarlos: luego de doblar en Artigas se subieron a un Gol Trend negro en el que había otros dos ocupantes y escaparon.En la secuencia también quedó involucrado otro motociclista, que trabaja como delivery, quien cayó al piso también luego de que la reja desestabilizara a los delincuentes. Sufrió golpes en sus rodillas.“Yo había dejado la moto en marcha en la puerta del local porque tenía que ir a entregar un pedido. Entré a buscar las milanesas y cuando me doy cuenta, uno se había subido a la moto y había otro en la puerta como tapándome. Cuando quise salir, el otro se subió a la moto y se fueron”, contó ante El Diario Sur Diego Vareiro, de 29 años, de la granja “Chicken”.La moto que lograron recuperar desde la granja Chicken. “Ahí salí corriendo y le gritaba al pibe del delivery que los encerrara, pero no me entendía, y al final este vecino le tiró con la reja. Los seguí corriendo después, pero se subieron al auto”, agregó Vareiro, quien logró recuperar su Yamaha FZ, aunque quedó con algunos daños.“Mi esposo justo estaba cerrando, por eso tenía rejas en la mano”, agregó la esposa del comerciante que arrojó las rejas. “Él sufre de la enfermedad de la gota, por eso se lo ve que camina rengueando. Hay muchos robos por esta zona”, dijo la señora, que atiende una casa de artículos de limpieza.