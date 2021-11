Denunciaron a empresario por al menos 20 estafas con la construcción de cabañas

Al menos 20 personas de Paraná, Federación, Colón y la provincia de Santa Fe resultaron estafadas al contratar los servicios de una empresa dedicada a la construcción de cabañas prefabricadas. Según indicaron los damnificados, a través de las redes sociales tomaron contacto con una firma que se identifica con el nombre de Log Home Iguazú -la que brinda servicios en el mercado hace varios años, tal como lo acreditan las publicaciones en Facebook y otras plataformas virtuales-. Luego de la firma del contrato en cuestión y un pago convenido entre las partes, la empresa se comprometía a iniciar la ejecución de la obra, esto era el montaje de la cabaña.“Somos más de 20 personas las estafadas y no sabemos cuántas más haya”, aseguró aVíctor Albornoz, uno de los damnificados, quien dio a conocer su caso “para prevenir a otros”. Entre los afectados también figura Omar, el padre Nicolás Reniero, actual futbolista de Argentinos Juniors.“En internet vi una publicación sobre la construcción de una casa, me gustaron mucho las fotos y tomé la decisión, la mala decisión, con contactarme con el ingeniero César Schubert porque figuraba su nombre y número de teléfono”, indicó el estafado al apuntar como responsable de estas maniobras, al empresario Emanuel Meglio de la firma “Log Home Iguazú”.“En las fotos era muy prometedor lo que se construía, por eso compré. Nos decían que la construcción prefabricada, de madera, dependía del metro cuadrado, que se hacía rapidísimo; y si uno tenía el terreno, hasta en 80 días estaba lista. Ese era uno de los ganchos por el cual uno compraba, ante la necesidad de vivienda que hay hoy día”, contó Albornoz.En relación al modus operandi, indicó que se les solicitaba un anticipo. “Este es un tema ético y moral porque uno firma un contrato y piensa que con eso ya está, pero no; firmamos un contrato frente a un escribano público, certificamos la firma de Emanuel Meglio, a quien se le entregaron 13.000 dólares a esta persona sin escrúpulos”, apuntó.Al dar cuenta que “hace dos años inició la contratación”, el damnificado dio cuenta de “dilataciones de todo tipo” durante ese tiempo: “que falta material, siendo que en el contrato dice que te tienen que llevar todo, pero en el momento uno no se da cuenta que fue estafado porque nos prometieron algo y uno no obtiene por lo que paga”.La causa está en manos del Fiscal Cristian Giunta y de acuerdo a lo que comentó Albornoz, “en Federación se está iniciando una causa por asociación ilícita porque sus nombres están en los mismos panfletos y hasta la esposa de él era quien publicaba el ofrecimiento de las cabañas”. Es que según acotó, “Meglio es oriundp de Federación, pero tiene dirección en Paraná, donde vive el ingeniero Schubert”.“Se unificaron las denuncias por estafa y ahora dependemos de la justicia argentina”, sintetizó.