Hay un detenido y un demorado por el asalto a sala de juegos: buscan el dinero

Policiales Asaltantes huyeron a pie de la sala de juegos y con el dinero en bolsas de tela

La Policía detuvo este miércoles a uno de los presuntos autores del asalto a punta de pistola, en el que robaron unos dos millones de pesos de la sala de juegos de calle Galán. Asimismo, demoraron a otra persona que podría tener alguna participación en el hecho.Así lo confirmó ael Jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk, quien dio cuenta que esto fue como resultado de diversos allanamientos.Los ladrones ingresaron a las 10.46 de la mañana del martes, redujeron a los empleados, se alzaron con aproximadamente dos millones de pesos y escaparon a pie por calle Isidoro Rossi.. Se realizaron seis allanamientos en distintos puntos de la ciudad a los fines de intentar localizar el dinero sustraído”, indicó el Comisario a este medio.Por otra parte, tambiénpara establecer si tiene relación con el hecho. “Se actualizará prontuario y se harán cotejos con las cámaras de seguridad de la zona para establecer si tuvo relación directa con el hecho, o no”.Schmunk confirmó que la detención se produjo a poca distancia del lugar del asalto. Fue “”.“El excelente trabajo de la División Rastros, de Criminalística, la tarea de calle y la revisión de las cámaras sirvió para identificar y vincular a la persona detenida”, manifestó., por los datos precisos que estas personas manejaron al momento del ingreso”. En ese marco, sostuvo que una de las pericias claves para dar con todos los responsables serán los análisis de los teléfonos celulares.“De una persona tenemos los elementos objetivos para asegurar que participó del hecho por los rastros dejados en el lugar y las características físicas. Sobre la otra, se está trabajando en el relevamiento de indicios para que el fiscal pueda contar con elementos contundentes para detenerla”, detalló.En uno de los allanamientos se secuestraron 26.000 pesos y en otro 50.000, pero estas personas tienen la posibilidad de justificar la procedencia de ese dinero. La denuncia fue radicada por dos millones de pesos. La persona detenida, de 20 años, tiene relación directa con el hecho y está vinculada con un suceso de similares características ocurrido tiempo atrás.Schmunk comentó que no había policías en el lugar porque “después del levantamiento de las restricciones por la pandemia, se optó por que el policía de adicional empezar a cubrir desde las 12 horas. Tenían cerrado con llave, por ahí no se tendría que haber abierto cuando observaron que el empleado tenía dos personas al lado, pero no había personal de seguridad porque la empresa no ha contratado”.Además, hizo notar que “los protocolos de actuación policial fueron inmediatos con los pocos datos que se brindaron”.