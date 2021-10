Otro conductor chocó y escapó en Paraná: la camioneta era robada

Otros choques generados por conductores ebrios al volante

Policiales Conductor de auto de alta gama iba a gran velocidad y chocó a una ciclista

Fueron varios accidentes de tránsito los registrados este fin de semana en Paraná, en los cuales intervino personal policial y en algunos de estos, se secuestraron los vehículos: uno por pedido de secuestro y otros dos porque los conductores no respetaron los niveles de alcohol en sangre.“En calles Tacuarí y Las Heras, personal del 911 divisó una camioneta Chevrolet Tracker blanca, se inició un seguimiento para tratar de identificar a su conductor, pero éste no redujo la velocidad, sino que la incrementó, hasta que en calles Churruarín y Díaz Vélez terminó chocando con un Honda Civic que transitaba”, comunicó ael subjefe de la Departamental policial de Paraná, Carlos Echaniz.Y continuó: “Se logró aprehender al automovilista, un paranaense que pretendía evadir el control policial porque el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires”. Según lo que confirmó el comisario, esta persona fue alojada en Alcaidía y la camioneta, secuestrada.“El sábado sobre avenida Almafuerte un Audi negro pasó un semáforo en rojo a elevada velocidad, lo cual fue advertido por un móvil de comisaría tercera; se inició un seguimiento para que aminore la velocidad, identificarlo y establecer qué pasaba. Esta persona, contrario a lo que se le pedía a través de la sirena y las señas de luces, siguió su recorrido y a la altura de calle Los Naranjos tuvo que aminorar la marcha para tratar de esquivar el control policial e impactó a una bicicleta en la que se trasladaba una chica, la que afortunadamente no registró lesiones. Unas cuadras más adelante se lo logró demorarlo: ofuscado y aparentemente bajo los efectos del alcohol, descendió del vehículo, se trenzó en lucha con el personal policial y uno de los uniformados terminó con un dedo de la mano izquierda fracturado”, detalló el subjefe de la Departamental policial de Paraná.Según lo que confirmó Echaniz, “esta persona fue alojada en Alcaidía de Tribunales por la resistencia que opuso y los incumplimientos a las normas de tránsito; el vehículo le fue secuestrado”.Al respecto, el comisario comentó: “Normalmente se hacen controles por parte del personal municipal; es un control de rutina, por lo que el conductor se ve advertido, se le retiene el auto, se labra la infracción y así no se llega al accidente”.“Hubo mucha gente en los distintos locales bailables que ya pueden funcionar con ciertas características en cuanto al aforo y condiciones sanitarias. La función policial es de neto corte preventivo, pero afortunadamente no hubo inconvenientes”, cerró el comisario.