Un profesor mandaba fotos de alumnas por Whatsapp y lo escracharon

El 25 de noviembre de 2020, el docente de la escuela Gilda Cosma De Lede de Maipú (Mendoza) envió a un grupo de su materia imágenes descargadas de las redes sociales de dos alumnas. Una de ellas posaba en bikini, mientras que la otra no formaba parte de esa clase, pero sí de la escuela.



El profesor borró las fotos, pero algunos menores lograron ver lo que había enviado e incluso pudieron recuperar las imágenes. Ante esta situación, la alumna afectada le pidió explicaciones y el docente sostuvo que se había tratado de un error.



"Perdón. Trataba de mandar mensajes por privado para que entreguen los trabajos y metí mal el dedo", escribió. Mensajes después, el hombre intentó desviar la conversación y les deseó a los alumnos "felices vacaciones".



Sin embargo, la alumna insistió: "No había necesidad de mandar esa foto mía ni de la otra chica, que ni siquiera es del curso".



El profesor aseguró entonces que "estaba tratando de mandar el mismo mensaje por privado a varios a la vez y metí mal el dedo". Según indicaron miembros del grupo de alumnos a El Sol, el docente procedió a configurar el grupo para que sólo él pudiese enviar mensajes.



Las madres de las menores que figuraban en las fotos presentaron un reclamo en la escuela, que luego se elevó a la junta de disciplina. Sin embargo, casi un año después, los alumnos vieron al profesor dando clases cuando regresaron a la presencialidad absoluta.



Fue entonces cuando desde el centro de estudiantes comenzaron a organizar reclamos y escraches contra el profesor, ya que la denuncia todavía no ha sido resuelta.



La madre de una de las menores aseguró que sintió "una angustia tremenda" al enterarse de la situación. "Me dijeron que se abrió un sumario, que no había explicación válida para que el profesor tuviera esas fotos. Solicité que se lo apartara, pero no pasó nada", reclamó la mujer. Qué dijo la Departamental de Escuelas Desde la Dirección General de Escuelas indicaron que los padres presentaron un expediente en enero en la escuela y en abril de este año ingresó el acta a Junta de Disciplina, quien está realizando la investigación.



Precisaron que se trata de un proceso largo y que se realizaron las actuaciones pertinentes para el tratamiento del caso.



Sostuvieron, en tanto, que el docente realizó su descargo y ya no se encuentra con la promoción de alumnos que realizó la denuncia.



