Este viernes habrá una marcha para exigir justicia por Gabriel Gusmán

El sábado 25 de septiembre se cumplen tres años de la muerte del joven Gabriel Gusmán, ocurrida en barrio Capibá de la ciudad de Paraná, cuando recibió un disparo en la nuca realizado por personal de la Policía durante un procedimiento.



Ante este nuevo aniversario, Maira, una de las hermanas de Gabriel, confirmó que este viernes a las 11 habrá una movilización desde la Plaza 1° de Mayo hasta Tribunales para reclamar que se castigue a los funcionarios responsables del hecho.



“Toda la sociedad sabe que se trata de un caso de gatillo fácil. Los dos funcionarios del 911 implicados estuvieron detenidos 36 horas y este sábado se cumplen tres años del fusilamiento de Gabriel porque a él lo mataron de un tiro en la nuca, de espaldas”, dijo.



“Para seguir recordándolo vamos a marchar una vez más hasta el Poder Judicial para ver si tenemos una respuesta porque la causa fue provisoriamente archivada”, expresó Maira y agregó que “no hay ningún avance, pero la lucha continúa hasta que los responsables estén juzgados y condenados como corresponde. Si Gabriel hubiera actuado de otra manera, no hubiera estado preso 36 horas, hubiera estado en un penal y le hubieran dado cadena perpetua por matar a un agente de seguridad”.



Finalmente, la mujer expresó: “Todavía no hemos cerrado el duelo, lo vamos a tener cuando recién tengamos la justicia que queremos. Sé que nadie me lo va a devolver pero no quiero que haya otro Gaby muerto por una bala policial”. Elonce.com