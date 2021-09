“Perdí a mi mamá”: investigan a la pareja y al ex de la víctima por el femicidio

Ana María apareció muerta en el cañaveral. La noticia corrió con espanto de boca en boca en Los Bulacio, una comuna de 1700 habitantes, ubicada a 30km de San Miguel de Tucumán.Todo queda más o menos cerca en este poblado rural donde casi todos se conocen, se saludan con una levantada de mano; donde la palabra femicidio no se dimensiona como un fenómeno social escalofriante que mata a una mujer cada 40 horas en nuestro país.Ana María Carrizo tenía 63 años y dos hijas grandes que ya no vivían con ella, aunque hablaban todos los días por teléfono. Había empezado una relación con un hombre del vecindario unos meses atrás y aún compartía techo con su exmarido, del que estaba separada hacía ya cuatro años y tenían pendiente la venta de la casa. Al día de hoy, estos hombres son los dos sospechosos.“Son las dos personas con las que mi mamá tenía más relación. Con Alberto (Díaz) convivía y al otro (Raúl Salas) lo veía todo el tiempo”, cuenta Verónica, una de las hijas de la víctima.El jueves pasado Ana María salió con su pareja y volvió a casa a las 23. Él la alcanzó con su camioneta, aunque la dejó a 50 metros de la vivienda. Adentro estaba el exmarido, declaró que a esa hora dormía y ni la escuchó entrar. Fue la última vez que la vieron con vida.La justicia investiga qué pasó en ese trayecto de media cuadra que caminó al borde de la ruta 306, si entró o no a su casa y cómo, cuándo, quién la descartó horas después, ya muerta, en el cañaveral al que se llega en menos de diez minutos en auto, publicó“Es muy doloroso para mí, porque perdí a mi mamá y mi papá es uno de los sospechosos. No quiero pensar que fue él”, dice Soledad, la otra hija de la mujer.Según la autopsia, Ana María recibió dos golpes en la cabeza que le habrían generado una hemorragia interna y desencadenado un Accidente Cerebro Vascular (ACV). El fiscal que investiga la causa, Carlos Sale, espera ahora el resultado del cotejo de huellas de rueda que recogieron en el cañaveral y los informes de las empresas de telefonía sobre los celulares de ambos sospechosos. Por estas horas se habla de un testigo que habría aportado información clave para imputar al presunto femicida y librar órdenes de detención.Mientras tanto, el miércoles las hijas velaron a Ana María en una ceremonia mínima y a cajón cerrado. Sobre el final del día llevaron el cuerpo a Santiago de Estero donde está el resto de la familia e hicieron el entierro: “Necesitamos saber quién fue. Queremos saber quién la mató y que pague, hasta entonces mi mamá no va a descansar en paz”.Con el de Ana María Carrizo ya van 13 femicidios en Tucumán en lo que va del 2021, según el Observatorio de Mumalá.