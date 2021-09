Quisieron robar una moto y quedaron registrados: habían merodeado la zona

Pretendieron robar la moto del albañil que trabaja en una vivienda de Colonia Avellaneda; el hecho -que ocurrió el martes a las 16, a plena luz del día- quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio. El dueño de casa, a través deapuntó que ladrones fueron identificados, pero permanecen en libertad.“Los tipos hicieron una logística de unas dos horas, porque pasaban y volvían, revisaron la basura, se sentaron en el descampado que está en frente. Identificaron la moto y la querían robar a toda costa”, contó el propietario, Matías Furno.Y agregó: “Intentaron robar la moto, pero justo dio la casualidad que el albañil salió a buscar una herramienta que estaba en su vehículo y lo vio; ahí el chico se dio a la fuga”.El hombre ofreció a la Policía los registros de las ocho cámaras de seguridad con las que cuenta el domicilio, pero según apuntó: “El comisario me dijo que ellos no pueden hacer nada porque el fiscal los larga, debido a que fue intento de robo; si un vecino los identifica tampoco pueden hacer nada porque no les encuentran pruebas”.“Se llamó a la Policía y ellos los tienen identificados porque no es la primera vez. Son dos hermanos de 18 y 22 años, los vecinos los conocen, sabemos sus nombres y apellidos, donde viven, pero ellos andan como si nada en la calle”, se quejó.Fue en ese sentido que argumentó: “Viralizar los registros de las cámaras sirve para que se los identifique y cuando se los vea en la calle, tengamos cuidado, porque si andan en la calle andan buscando robar algo”.“Lamentablemente la Justicia es horrible y Colonia Avellaneda se está poniendo cada vez peor por gente que viene de afuera y nos lleva a poner rejas, cámaras de seguridad, alarmas; no podemos dejar el vehículo afuera de casa porque te roban”, denunció Furno. Y continuó: “Mi esposa compró dos libros infantiles, dejó el auto afuera sin alarma por diez minutos y se los sacaron; los chicos fueron identificados por los registros de las cámaras, pero no podemos hacer nada. Las cámaras solo sirven para saber cómo fue el suceso porque ante la Justicia, lamentablemente, no se puede hacer nada”.“Salen como si van a trabajar, pero en realidad van a robar”, sentenció.