Impresionante choque en autopista: milagrosamente, la conductora salió ilesa

La autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 13.2, fue escenario de violento choque que de milagro no terminó en tragedia: una mujer a bordo de un Chevrolet Corsa terminó incrustada debajo de un camión. Las imágenes de cómo quedó el vehículo de menor tamaño son impactantes.De acuerdo con los primeros datos, la propietaria del vehículo de menor tamaño es una mujer de aproximadamente 30 años que de un momento a otro perdió el control e impactó de lleno contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz que transportaba lácteos.A pesar de la violencia del impacto, la conductora sufrió apenas algunas contusiones y politraumatismos y tuvo que ser trasladada por precaución al Hospital de Quilmes. Antes de ser llevada al centro médico pudo incluso relatar brevemente lo que le había pasado y de acuerdo a sus dichos, se habría quedado dormida y es la única responsable de lo ocurrido. Lo cierto es que no hay dudas de que se trató de un milagro.Por la fuerza del choque, que dejó la carrocería del Corsa completamente retorcida, el personal de Bomberos que concurrió al lugar tuvo que cortar el techo para poder rescatar a la conductora. Según se observa en las imágenes captadas por distintos canales de televisión en el lugar, dentro del auto gris fueron encontradas varias latas de cerveza.Ahora resta por saber el resultado del test de alcoholemia para determinar si la conductora superaba el límite de consumo permitido y si eso tuvo que ver con el accidente. De acuerdo con lo que relató el chofer del camión Mercedes Benz, circulaba tranquilamente por el carril lento de la autopista, en sentido a la ciudad de La Plata, cuando de repente sintió el impacto.Más de tres horas después, finalmente el auto convertido en chatarra pudo ser removido con una grúa y pese del importante operativo, el tránsito no se vio afectado de manera significativa. Trabajó personal de seguridad de la empresa Aubasa, de Gendarmería Nacional y de la Policía Bonaerense. Fuente: (Infobae)