Harán una reconstrucción del triple crimen de Bajada Grande

La audiencia de este martes

Con dos testimonios ofrecidos por los defensores Alberto y Natalia Salvatelli, este martes concluyeron las declaraciones en el debate por el triple crimen ocurrido el 25 de mayo de 2019 en Bajada Grande.La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se reanudará hoy a las 19.30, en el lugar donde sucedieron los hechos. El tribunal compuesto por Alejandro Cánepa, Rafael Cotorruelo y Alejandro Grippo se constituirá allí, para presenciar una reconstrucción a la que asistirán varios testigos y también los tres imputados: Oscar Negro Siboldi -detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná-, y dos de sus hijos, Brian y Alexis, ambos con libertad restringida.Por su parte, los defensores Salvatelli sostendrán que Oscar Siboldi mató a Miguel Aguirre de 35 años; y los hermanos Luciano Álvarez de 37 y Martín Álvarez de 29 años para defenderse a sí mismo y a sus hijos.Un agente de Policía que prestaba servicios en la Comisaría 16 cuando ocurrieron los hechos, contó este martes que la mañana del 25 de mayo de 2019 “Brian Siboldi y la madre fueron a la Comisaría. Habrán ido 7.15 o 7.20. Supuestamente pidieron hablar con el oficial y los atendió. El joven estaba nervioso, asustado”.El funcionario policial agregó que supo del triple homicidio cuando llegó a la comisaría. “Cuando llegué me explicaron que habían ocurrido los homicidios en Bajada y estaban todos ahí. Después vinieron -Brian y la madre-”, recordó. La visita a la comisaría fue para denunciar el supuesto ataque con disparos en la casa materna y a un vehículo al que habrían arrojado una bomba molotov. “No recuerdo ese día, pero los atentados a los autos y casas era problema de todos los días, en todas las guardias mías”, subrayó.Por su parte, Axel Siboldi dijo que conocía a los Álvarez y a Miguel Aguirre. Esa noche no estuvo en la casa del padre, se quedó jugando a la play con un amigo en la casa materna. “Como a las 4 de la mañana llegó mi hermano Brian y me dijo que mi papá había matado a los Álvarez, que nos teníamos que ir. Después me llegó un mensaje de un compañero que me pregunta cómo estaba y me decía que ‘era cualquiera lo que había pasado’. Le dije que era sabido porque ellos se sacaban, los Álvarez. Fue una noche de locos. Después intentamos descansar, pero nos despertaron a los tiros. También tiraron una molotov al auto. Ahí Brian y mi mamá se fueron a la comisaría a denunciar el atentado”, relató. De inmediato acusó a una persona de apellido Narváez como quien habría atentado contra el vehículo, y a Alexander Gareis -testigo fundamental de la Fiscalía- como responsable del tiroteo contra la casa”. Siboldi no supo contestar con precisión al Ministerio Fiscal en qué horario Gareis habría disparado contra la vivienda. “Habrán sido las 8 o 9”, acotó. (Fuente: