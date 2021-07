Falleció un hombre en el incendio de su vivienda en Paraná

Un hombre de 67 años de edad,. El incendio se habría iniciado por un cortocircuito de un aparato que el hombre utilizaba para calefaccionar su domicilio.El desperfecto eléctrico que ocasionó el incendio, se habría dado en la estufa que el hombre tenía en su casa. Lamentablemente, el hombre falleció en el incendio,En el predio donde se encuentra la vivienda, hay dos casas: la del hombre al frente y la de su hija, en la parte trasera del terreno, pero los Bomberos Zapadores confirmaron que la segunda vivienda no fue afectada por el fuego."Los familiares intentaron socorrerlo, pero lamentablemente, no pudieron hacery agregó que "su yerno salía a trabajar esta mañana y vio el humo que salía de la casa, pero no pudieron hacer nada".Los familiares dieron aviso al Servicio 911 y se encomendó al personal de Bomberos Zapadores y de la comisaría, que llegaron al lugar cuando el fuego había afectado la casa.En referencia a las posibles causas del incendio, se indicó que si bien los peritos trabajaban en el lugar, la comisario Nora Pérez, jefa de la Comisaría 16º, explicó que "para que pudiera prender una estufa", señaló.Asimismo, la funcionaria policial sostuvo en diálogo con, están trabajando los peritos y ellos van a dar el informe a la Fiscalía", resaltó la jefa de la Comisaría 16º.