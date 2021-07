Beba fallecida por presunto malos tratos: las explicaciones de los padres

Policiales Hospitalizaron a una beba con graves heridas por presuntos malos tratos

que el lunes, luego de reunirse con la fiscal, conocerá los detalles de la autopsia.“Respecto aque la menor tenía, había sido un accidente cuando ella se recostó en un tacho que era lo único que tenían para cocinar. La menor, andando en un andador, apoyó su manito sobre el tacho y eso provocó que se quemara en la zona de los nudillos. Eso había sido mal curado con una teoría de antaño que es la utilización de dentífrico y luego le habían atado una media para que hiciera las veces de una venda y cubrir la quemadura”, explicó Briceño.Consultado sobre, el abogado refirió que, “hacía unos días, la menor había sufrido una caída de su camita jugando con su hermanita que tiene dos años: según los padres, lo único que hicieron fue calmarla y que, acción posterior, la bebé dejó de llorar”. La menor, aseguraban sus padres, “no presentaba lesiones”. Por lo tanto, “la recostaron y la dejaron durmiendo”. Asimismo, según los padres, “la controlaban constantemente. Y en uno de esos controles vieron que no respiraba o no reaccionaba”.Ante tal situación, "intentaron llamar al empleador de donde Duarte trabaja para que los arrimara hasta el hospital, porque ellos estaban en el campo. Consultaban a otras personas sobre qué hacer, mientras otros le mojaban la cabeza intentando reanimarla con maniobras en su pecho, flexionando sus piernitas, hasta que la bebé respiró, se reanimó y quedó en ese estado. Sin embargo, ya había pasado más de una hora cuando llegaron al hospital”., el abogado dijo que los padres le comentaron que “la lesión es de vieja data”. No obstante, los padres “aportaron un video en el que muestran a su hija el día 1 de julio andando en su andador, apoyando sus piecitos y eso dificulta creer que esa lesión en su tibia es de vieja data. La beba fue internada el 4 de julio y ella andaba en su andador”.“Todo está en los comienzos de una investigación penal preparatoria porque todavía no tengo precisiones”, aclaró el abogado de los padres de la menor fallecida y que, hasta ahora, "no se han determinado las causas de su deceso".