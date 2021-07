Crimen de Calleja: acusado afirma tener pruebas que lo desvincularían del caso

Policiales Prisión preventiva por 45 días para los imputados en el crimen de Calleja

En el marco de la causa caratulada "Calleja, Gonzalo s/ Homicidio agravado en su perjuicio", el juez Ricardo Bonazzola dispuso la prisión preventiva por 45 días para los imputados por el caso: Alberto Enrique Osuna, Ezequiel David Morato, Ivan Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman. Los cuatro ya fueron trasladados y alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta que se consigan tobilleras electrónicas y evalúen si pueden cumplir prisión domiciliaria.Cabe recordar que un testigo de identidad reservada, vinculó a Ramio Colman y Alberto Enrique Osuna en la casa de la familia Roda, que está ubicada en la planta alta. Allí también estaba Iván Garay. "Éste le manifestó al vecino algunas palabras sobre la presencia policial, mostró nerviosismo y le dijo que `se la habían mandado y se iba a podrir todo´. Esto sucedió el 14 de julio a la noche, casi madrugada del 15 de julio", señaló en su momento el testigo.Sobre las declaraciones del testigo oculto, Cozzi sumó que “esta persona le dice cosas diferentes a la Fiscalía y a la Policía. El pedido para detenerlo a Colman era que según el testigo él lo llamó al contador para reunirse con ellos y es mentira”.En este sentido, Cozzi destacó que su cliente, Colman, no conoce a Exequiel Morato, otro de los imputados. No hay forma de vincularlo y la realidad es que porque tiene antecedentes se lo implica”. En ese sentido, sentenció que “falta una investigación seria y por eso siempre recaen en los mismos”.Cozzi, dijo que Colman no conocía a Calleja, “el ese día estuvo comiendo con los amigos y la familia, hay fotos que lo pueden probar. Él estaba con prisión domiciliaria y los días miércoles y jueves acreditó sus firmas en la Comisaría Decima. Nada condice con las teorías de la Fiscalía”.Además, detalló que aguardan conocer las pericias del auto y ahí “se establecerá la desvinculación del hecho” y remarcó que el auto en cuestión no fue usado esos días.Según detalló el abogado: “Este jueves dimos con otros testigos y los vamos a presentar, ahora buscamos cámaras de seguridad cerca del estacionamiento del auto, para probar que no fue usado, solo salió el tío”.“El fiscal está analizando en términos estratégicos que hacer, pero a nosotros nos afecta la presión social, por eso se llevó a cabo una prisión domiciliaria porque no hay hechos”, culminó Cozzi.