Crimen de Calleja: “Si fue a cambiar divisas, era con alguien que ya conocía”

Policiales Prisión preventiva por 45 días para los imputados en el crimen de Calleja

Alberto Enrique Osuna, Ezequiel David Morato, Ivan Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman -los cuatro imputados por la desaparición y crimen del contador Gonzalo Calleja- ya fueron trasladados a la cárcel de Paraná, a la espera de que haya tobilleras electrónicas para cumplir con la prisión domiciliaria por 45 días, como lo estableció el juez Ricardo Bonazzola.Al respecto, Lucas Calleja, hermano de Gonzalo, se refirió aa cómo vive la familia el proceso judicial. “La fuerza que tenemos es porque queremos que este caso no quede en la nada y se haga justicia, que los responsables paguen “, sentenció.“Estamos más unidos que nunca y siguiendo de cerca la causa con un grupo de abogados querellantes para colaborar con el excelente trabajo que está realizando la Fiscalía para esclarecer el hecho; no por desacuerdo o disgusto con la investigación”, aclaró al respecto.En la oportunidad, comentó que ayer siguieron la audiencia por YouTube, lo que dijo cada uno, lo que expuso el fiscal y se mantienen atentos al avance del caso. “Nada nos devolverá a mi hermano, nada va a cambiar. Simplemente, queremos que esto no le pase a ningún otro paranaense y que este caso no quede en la nada, lo que aplacaría este dolor inmenso que tenemos”, argumentó.Asimismo, se mostró “orgulloso por lo que representaba mi hermano porque ya desde el momento en que no lo encontramos, sus amigos, conocidos y allegados se movieron y la búsqueda tuvo repercusión”. “Era muy querido y una buena persona”, destacó al agradecer “de corazón” por el apoyo recibido.Respecto al cambio de dólares que hacía el joven contador, Lucas reiteró que lo hacía “con personas de confianza o referenciadas, de confianza”. “Si él fue a realizar un cambio de divisas, lo debe haber hecho con alguien conocía o que ya había cambiado”, remarcó. “Los detenidos o demorados escapan a nuestro alcance y no son ni del círculo íntimo de Gonzalo, ni familiares ni conocidos”, evidenció.Sobre el supuesto allegado a Calleja que dijo que el joven ya habría estado en el 1º de Julio, Lucas comentó: “Que yo sepa, no conoce a ningún amigo que viva en ese barrio, por eso nos sorprendió que su auto apareciera en ese lugar”. Se recordará que el vehiculo fue hallado en calles Suipacha y Pringles de la capital entrerriana.“No tenía antecedentes de algún a falla cardiaca, al menos que el haya evidenciado”, cerró.