Crimen de Calleja: los argumentos que presentaron los defensores

En el marco de la causa por causa caratulada "Calleja, Gonzalo s/ Homicidio agravado en su perjuicio", Se desarrolló este jueves una audiencia de Garantías contra los detenidos por el caso: Alberto Enrique Osuna, cuyos abogados defensores serán César Jardín y Andrés Amarilla; Ezequiel David Morato quien estará representado por Eduardo Daniel Gerard y Marcelo Franco; Ivan Elías Garay, cuya defensora oficial será Fernanda Álvarez; y Ramiro Gabriel Colman representado por el abogado defensor Patricio Cozzi.La primera en tomar la palabra, fue Fernanda Álvarez defensora oficial de Ivan Elías Garay.En un primer momento, la letrada presentó un video donde se constata la distancia que existía en la casa de su defendido, de donde la Fiscalía argumentó, que sacaron encapuchado a Calleja y un destacamento policial. “Existen 60 pasos, unos treinta metros y es imposible que la policía no advierta de esa situación. Esa noche, la policía estaba rastreando el paradero del joven y es inverosímil que nadie observe la situación que describió el fiscal”. El video, fue filmado por el funcionario Altamirano y fue exhibido en la audiencia.“Entiendo que no existe un mérito sustantivo. En primer lugar, porque no está determinada fehacientemente la causa de la muerte, más allá del informe preliminar. Hay un montón de pruebas pendientes de producción”, argumentó la abogada.En tanto, remarcó que su cliente fue detenido, el pasado viernes, en su casa, ya que cumple una prisión domiciliaria, por eso sostiene que “No hay ningún mérito sustantivo que amerite una posible fuga y por el cual la fiscalía pide una prisión preventiva”. Además, “la fiscalía refiere que tiene antecedentes penales de violencia y entiendo que eso es derecho penal de autor, razón por lo cual solicito que no lo tenga presente”.“La repercusión del hecho, no puede conmover la inocencia de mi asistido. No puede someterse a una prisión preventiva sin elementos objetivos que ubiquen a mi defendido en el hecho”.Sobre los testigos que mencionó el fiscal, la abogada dijo que “ni mi defendido ni esta parte conocen los nombres de los testigos de identidad encubierta, razón por la cual no puede amenazarlo y no hay riesgos de entorpecimientos en la investigación”La defensa de Iván Elías Garay, presentó como testigo al padre del imputado: Adolfo Alcides Garay, quien declaró: “Cuando llegó la policía de investigaciones el 14 de julio alrededor de las 00:30 ya del 15, nosotros (él, su mujer y su hijo), estábamos durmiendo. La policía entro pateando las puertas y tenían una orden de allanamiento. Entraron con una pistola en la mano, sin mencionar palabras. Revisaron las piezas, tiraron todo, salieron y se llevaron a mi hijo en una camioneta. A la vuelta de mi casa, lo cambiaron de camioneta y lo llevaron a un descampado, le pegan para que hable y le preguntaban por el desaparecido. Mi hijo llegó a mi casa tipo 5 de la mañana”Al finalizar, la defensa solicitó que “no se haga lugar la prisión preventiva y que mi defendido continúe con la domiciliaria”.Osuna, Alberto Enrique Osuna está representado por los abogados defensores César Jardín y Andrés Amarilla. César Jardín, tomó la palabra donde pidió la “libertad plena de mi defendido y la desvinculación del caso”. La defensa, realizó diversas entrevistas con posibles testigos “que sitúan a mi defendido en su domicilio el 14”.El letrado, indicó que “el señor Osuna, se encontraba en su domicilio. Magali Frutos y Francisco Giménez, estuvieron reunidos en una cena junto a Osuna. Ellos pertenecieron hasta la 1 de la madrugada del día 15. Dieron detalles precisos de lo que hicieron. Mi defendido no se movió prácticamente de su domicilio”.Además, sostuvo que Cintia Salazar, una vecina, Maldonado Branca y Paola González, otros testigos “refirieron que mi cliente estaba atravesando un cuadro de covid, por lo cual le dificultaba tener la fuerza suficiente para movilizarse por sus propios medios. Estaba en reposo constante”. El letrado, agregó que “Cintia, vive detrás de a la casa de mi defendido Corroboró que el día 14 se encontraba en su domicilio”.La defensa apuntó con el testigo 02. “Esa persona, mencionó que Osuna se encontraba en la casa de Machuca a las 23:30 del miércoles 14. La defensa acredita sin dudas que mi defendido se encontraba en una cena familiar en su casa, es físicamente imposible que haya estado en el presunto lugar del hecho”. A su vez, mencionaron que “el testigo dijo que fue a comprar flores (droga), en dos oportunidades, por ende, resulta claro que se encontraba bajo los efectos de algunas sustancias, por lo que pudo obstaculizar sus sentidos de oído y vista. Él mismo, manifestó que estaba oscuro y dificultaba su visión”.El testigo 2, describió a Osuna como una persona: baja, tuerto y con rulos. “Mi defendido mide 1.74 mts. tiene los dos ojos, y después lo que causa más dudas es que mi defendido es prácticamente clavo. Esta defensa considera que está brindando características físicas de otra persona, posiblemente del homicida. Considera que el testigo sabe más de lo que dijo”. En tanto, señalaron que “el testigo 01, en ningún momento refiere que mi defendido haya estado en el supuesto lugar del hecho”.Conforme a esto, “la defensa considera que no hay un mérito sustantivo para hacer lugar a la prisión preventiva y alojar a mi defendido a en unidad penal. No hay peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación no existe, ya que se desconoce la identidad y es imposible que mi defendido realice algún acto violento hacia los testigos reservados”.El abogado defensor de Ramiro Gabriel Colman, Patricio Cozzi, dijo que “no sabemos la causa de muerte de Calleja. No hay signos de violencia ni de defensa. Se sabe de los problemas que el señor Calleja tenía de corazón. Era joven, deportista, de contextura física grande. Es apresurado lanzar una acusación por parte de fiscalía”.“El fiscal dijo que el testigo 2 fue muy claro y para nosotros no. Si esa persona dice la verdad o lo que recuerda, estaba bajo los efectos de los estupefacientes. Fue a comprar 23.30 y a las 5.30 volvió, dice. Primero dice que habla con `Machuca´ cuando llega. En teoría los ve nerviosos. Se va y vuelve a las 5.30 a comprar de nuevo. Dice que en teoría `Machuca´ le dice no sé qué pasó, está todo podrido, que pum, que pam. Después dice que le preguntó qué fue lo que pasó y `Machuca´ no le contesto y `se hizo el boludo´. Dijo que habló con Garay, alias `Mugre´”, remarcó.Y agregó: “Le preguntaron tres veces por el auto que vio, en donde supuestamente metieron a una persona que llevaban encapuchada. Dijo primero que no sabía de quién era el vehículo. El fiscal le preguntó cómo sabía si iban Henry y Colman, y él les dice que fue porque siempre andaban en ese auto. Después volvió a decir que no sabía de quién era. En esta declaración no hay claridad respecto a este testigo”.“La testigo 1 no menciona a mi cliente, Colman. Si menciona que ve a otros, que eran 12 o 13 personas. Dijo que 23.30 vio un patrullero en Comisaría Cuarta y estas personas estaban gritando que no toque el auto, que lo maten, etc. Es raro que esto sea un indicio para vincularlo. Otro testigo ratifica esto el día posterior, pero tampoco menciona a Colman”, dijo.“Una de las pruebas que presentamos fue una foto de un guiso que hizo Colman a las 21.25 del 14 de julio. Se ve un vino y una persona, que es Colman. Tiene la misma campera que ahora Ramiro Colman tiene en la audiencia. Estaba reunido con familiares. El jueves 15 de julio también se juntó a comer. Tenemos las capturas con hora y demás. Son seis las capturas que relatan claramente lo que fue ese día, tenemos más testigos”, remarcó.Y aseguró: “Mi asistido no estaba en domiciliaria, estaba en libertad. Había fijado el domicilio de la tía en Paraná V porque se mudó a calle Moreno, pero a la casa de la tía iba todos los días a comer”.Ezequiel David Morato está representado por Eduardo Daniel Gerard y Marcelo Franco. Al tomar la palabra, su defensa pidió: “la oposición a la medida cautelar pedido por el Fiscal. No existe ningún mérito para la prisión preventiva”.“Hay una carencia de indicios que hagan al vínculo de tal naturaleza de nuestro pupilo con el hecho. En este caso, no se investiga la transacción de moneda extrajera. Si es así, Calleja hacia estos negocios con varias personas y debemos traer a medio Paraná. Eso no tiene mérito para establecer una sospecha”.Sobre el testigo uno, indicó que “además de la escucha que manifestó, concuerdo con la inexistencia total de claridad y coherencia de la testigo. En ninguno momento fue mencionado la presencia, vinculación o participación de Morato en el hecho”.En cuanto al testigo dos, comentó que “reconoció ir a comprar droga en dos oportunidades y en el estado psicológico en el cual estaba, se puede comprender la falta de coherencia en el cual relató los hechos”.Sobre el vehículo de Morato y el celular, la defensa señaló que “mi defendido vendió el vehículo y el celular lo perdió, es algo que no extraña porque todos hemos pedido un teléfono”.Y remarcó que: “No hay elementos de la eventual posible de participación o de la participación un hecho punible investigado un auto de Morato”.Al finalizar, la defensa pidió “la libertad, y en caso de no concederlo, un arresto domiciliario”.