Banda de Los Reincidentes: fiscal dijo que "intercambiaban roles en los hechos"

"Nos queda cerrar la situación con al menos tres imputados"

Acordaron distintas penas de prisión efectiva

Policiales Condenaron a 12 integrantes de bandas delictivas de Paraná y Concordia

Tanto Carlos Lito Farías, de 46 años, tanto él como Sandro Vega, Sandro Daniel Godoy y Emanuel Santana, acordaron distintas penas de prisión efectiva; mientras, resta definir la situación de Ramón Lágrima Venencio, el exprófugo Nahuel Deharbe y el sargento de Policía Jonathan Emanuel Barbieri.La banda delictiva que venía asolando a Paraná y zonas aledañas fue desactivada en abril del año pasado. A "La banda de los reincidentes", la investigó la fiscal Mercedes Nin y la División Robos y Hurtos de la Policía entrerriana.La Fiscalía los había imputado por conformar una asociación ilícita, con ocho hechos demostrados de robos a mano armada e ingresos a domicilios. Entre ellos, la sustracción de una Bajaj Rouser de 250 cc., en la zona del barrio Los Arenales; el robo de una caja fuerte de más de 400 kilos con una suma millonaria en pesos que estaba en el comercio De Campo, de Don Bosco y Blas Parera; el asalto a Hidráulica Ledehros; a un hombre, jubilado de Vialidad, al que maniataron en su casa y le sacaron solo celulares, porque se equivocaron de domicilio; el atraco a mano armada de una estación de servicios de la ruta 11 en Aldea Brasilera, entre otros."Hemos podido avanzar pese a la pandemia en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), si bien la causa no está cerrada porque nos queda cerrar con al menos tres de los imputados, la situación procesal, por distintos motivos, algunos por motivos de salud, y otros por cuestiones de traslado desde la unidad penal. Y con otros, ya los llevaremos a juicio porque no han aceptado la propuesta que les hemos hecho, desde la Fiscalía", relató ala fiscal a cargo de la causa, Mercedes Nin.Uno de los que la Fiscalía le trasladó la propuesta de un juicio abreviado "y no aceptó" es "el ex policía, creo que ya lo exoneraron de la fuerza policial. De cualquier manera, es inocente hasta que se realice el juicio, más allá de la exoneración de la fuerza policial; debe primar el derecho que él tiene a realizarse un juicio oral y público donde se resuelva si es inocente o no", detalló.La fiscal dijo que fueron "aproximadamente ocho hechos los investigados, algunos de mayor perjuicio económico patrimonial y otros de menor cuantía".No todos los imputados, aclaró tuvieron igual participación en los hechos a los que la Fiscalía calificó de Asociación ilícita". En este sentido dijo que "en algunos hechos intervenían tres, en otros ilícitos, lo hacían otros, intercambiando los roles".Como parte del acuerdo que se llevó adelante con los defensores, a propuesta de Fiscalía "en algunos casos han aceptado una compensación económica o reparación del daño, para poder subsanar el daño a uno de los negocios, que es la suma más importante que habían sustraído". Este caso es el del comercio ubicado en Blas Parera y Don Bosco de la capital entrerriana. "Un ex empleado de la firma de este comercio está siendo investigado. Él tampoco ha cerrado su situación procesal, se lo imputa de haber brindado información para que se cometiera el hecho", agregó.Además, recordó que "una de las personas que conforma esta banda de los reincidentes, al momento de que se produjeran estos hechos que se les imputa a este grupo, se encontraba con salidas socio laborales. Y luego de estos, y ya como evadido de la unidad penal, otro fiscal está investigando la comisión de otros hechos". No obstante, aseveró que si esta acepta un juicio abreviado se buscará avanzar en una pena "en conjunto con el otro fiscal" o en caso contrario "avanzar al juicio oral y público".1) El 25 de enero de 2020 ingresaron al patio de una casa de calle Centenera y José Ingenieros y robaron una moto Honda Wave.2) El 9 de febrero pintaron las cámaras de seguridad del lugar con un aerosol y entraron a una vivienda de calle Gervasio Méndez, donde sustrajeron una moto Kawasaki 650 cc. 3)3) El 15 de febrero ingresaron a un domicilio de calle Santiago Derqui, donde a punta de una pistola redujeron a un hombre y se llevaron dinero y celulares.4) El 28 de febrero irrumpieron en un taller de hidráulica, maniataron a tres hombres, luego a una mujer y tres niños, y se alzaron con 220.000 pesos y otros elementos.5) En fecha 28 de febrero rompieron la puerta de una casa de calle Zavalía y robaron una moto Bajaj Rousser.6) El 7 de marzo estaban irrumpiendo en una casa de calle Concordia para robar, pero el atraco se vio frustrado porque llegó la Policía tras el llamado de un vecino al 911, pero lograron huir.7) El 11 de marzo asaltaron a mano armada la estación de servicios Texon de la ruta provincial 11 en Colonia Ensayo, vestidos con uniformes policiales, y se llevaron unos 80.000 pesos.8) El 11 de abril a la madrugada entraron al almacén De Campo de Don Bosco y Blas Parera, tras desactivar la alarma, y robaron una caja fuerte de 500 kilos, que subieron a una camioneta con un sampi, la cual contenía la suma aproximada de 1,5 millones de pesos.Además, a Farías le imputaron haberse dedicado a recibir motos robadas. Los tres años y medio de cárcel que acordó fue una pena comprensiva de una anterior por otro abreviado que firmó el año pasado (de dos años de prisión), por haber "comercializado de forma habitual y lucrando con dicha actividad, numerosos elementos provenientes de diversos ilícitos, como asimismo armas de fuego y municiones".En tanto que Godoy arrastraba otra causa cuando integraba la barra brava de Patronato y atacaron a golpes a chicos de un club de Strobel en la tribuna visitante durante un partido fútbol oficial, el 25 de noviembre de 2017.En el abreviado, ambos entregaron al dueño de De Campo dinero y un vehículo a modo de reparación.Por su parte, Vega contaba con la imputación por otros ocho hechos delictivos: seis en Paraná y dos en Santa Elena, de donde es oriundo, ocurridos entre 2018 y 2020, relativos a robos y tenencia de drogas.Finalmente, el otro integrante de la banda que fue condenado, pero no por asociación ilícita sino por asaltos, fue Santana, quien recibió cuatro años y ocho meses de prisión.En el informe de Robos y Hurtos, por el análisis de las pericias a celulares secuestrados, se indicó que tuvieron "comunicaciones constantes entre la totalidad de los integrantes de la banda", y se precisó que "el funcionario policial Barbieri tuvo una directa participación en el accionar de la banda, siendo particularmente un proveedor de información mediante tareas de inteligencia previa, como así también proveedor de la logística, vehículos, uniformes policiales, armamento y proyectiles". Además, "se pudo establecer que en su teléfono existían los contactos telefónicos de distintas víctimas", a quienes investigaba previamente.Barbieri es uno de los que no quiere saber nada con un abreviado, por lo que en breve sería enviado a juicio. Distinta es la situación de Venencio, que acordó de palabra varias veces ir a firmar un acuerdo de pena, pero por una razón u otra postergaba la audiencia del abreviado. Mientras tanto, siguió libre perpetrando robos, que ahora se le suman a su abultado expediente. A fines de marzo, fue baleado en el estómago en un tiroteo en el barrio Cáritas, estuvo grave, pero sobrevivió. Se esperaba su evolución para la citación judicial.Por último, queda pendiente la situación de Nahuel Deharbe, más complicada que las demás ya que el hombre estuvo prófugo por escaparse de la cárcel mientras cumplía una condena por un violento asalto a una escribana de Paraná. Durante la evasión cometió varios robos y estafas: ofrecía una casa a la venta y luego asaltaba a los interesados y les robaba fuertes sumas de dinero. Además de la causa por Asociación ilícita, cuenta con legajos por robos y coacciones, se informó.