Cómo se acredita millonaria suma de dinero para que no sea retenida en operativo

Policiales Incautaron millonaria suma de dinero a camionero en un control vial

Incautaron 5 millones de pesos y 15 mil dólares durante un control realizado esta madrugada por efectivos del Escuadrón 6 "Concepción del Uruguay" de Gendarmería Nacional. Según se informó, el dinero no contaba con documentación que avale su origen. Ocurrió durante un operativo sobre la Ruta Provincial N°6, en Mojones Sur (Departamento de Villaguay) al detener la marcha de un camión procedente de Buenos Aires con destino Corrientes.Consultado al jefe de la División de Delitos Económicos, Javier González,, éste reconoció que “la Policía no cuenta con ningún tipo de directivas bancarias a las que ajustarse”.“Simplemente, nos ajustamos a derecho con las directivas de los fiscales de los juzgados federales., explicó el comisario.Y agregó: “Si no hay acreditación, el dinero se secuestra preventivamente hasta tanto la persona que haya circulado con esa gran cantidad de dinero, justifique su procedencia”.Respecto a la, González apuntó a cuestiones como “el pago por algún negocio o la venta de alguna propiedad”., especificó.Y en sentido indicó que, para el transporte de sumas millonarias de dinero, “se trata que sea en lugares seguros, como camiones de caudales”.