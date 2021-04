“Te apuntan con arma y tenés que hacer lo que te dicen”, acusó víctima de asalto

Video: Violento asalto a carniceria en San Benito

Una tómbola de calle Nogoyá de San Benito, el sábado, fue blanco de un asalto a mano armada. Por la modalidad del robo, los damnificados aseguran que son los mismos que asaltaron una carnicería y otros comercios de la localidad.“Enseguida entró otro, se paró contra la reja y forcejeaba el picaporte para entrar. Les entregué el celular, pero el insistía: `dame la plata, dame la plata´”, indicó la agenciera al rememorar que abrió la caja y a los asaltantes les entregó todo el dinero que tenía: “Eran unos 15.000 pesos producto de la recaudación de la tarde”, comentó.La mujer explicó que cuenta con una cámara de seguridad, pero los ladrones se llevaron su teléfono celular que estaba vinculado al dispositivo.“No me gritaron, pero tenían mucha firmeza, una mirada tan fuerte, y yo estaba segura que me iban a disparar”, aseguró Melina al resaltar: “Te apuntan con arma y no queda otra que hacer lo que te dicen”.“Habrá sido un minuto, pero te parece que es eterno”, rememoró al asegurar que desde que abrió las puertas de la agencia, lo primero que hizo fue colocar rejas en el local. “Al haber tantos hechos de violencia en todos lados... y si no enciendo las luces, esto es una boca de lobos porque no se ve nada”, reprochó la damnificada.“Después de ver el video de lo que pasó en la carnicería, a mí me tiembla el alma. Porque estuve en la misma situación y estaba segura que si no hacía lo que ellos me pedían, me iban a disparar de la misma manera”, sentenció.Los vecinos, preocupados por los hechos de inseguridad, planeaban organizarse para hacer oír sus reclamos. “Para que alguien nos dé una respuesta y nos garantice la seguridad porque no puede que ni en la propia casa estemos seguros. Hacemos las denuncias y no pasa nada”, argumentó.