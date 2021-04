Violento asalto a carnicería de San Benito: “Apuntaron a quemarropa, a matar”

Video: Violento asalto a carniceria en San Benito

Una carnicería familiar

y con el casco colocado, a punta de pistola, le exigieron a la comerciante que les entregue el dinero. En la huida, la mujer que atendía el local les arrojó agua caliente del termo. Tras lo cual,, pero ya estando fuera del comercio.”, rememoró ael carnicero Matías Albarenga., aseguró el damnificado.Al remarcar que fue, Albarenga explicó que,. “Fue un segundo”, insistió.Para el carnicero, los delincuentes ingresaron armados con un revólver “y apuntándole a la cara” a su madre que se encontraba detrás del mostrador. “El otro venía del otro lado, con una bolsita para cargar el dinero”, agregó.Albarenga recordó que tras los disparos que efectuaron los asaltantes, solo atinó a mirar a su mamá para constatar que se encontraba bien.(porque ya se habían llevado el dinero).Tras el asalto acontecido en la tarde de este martes en la carnicería que está ubicada en la Ruta 18, frente a un salón de fiestas de la localidad de San Benito, intervino personal policial y ahora el caso, que se investiga como Intento de Homicidio y Robo a mano armada, quedó en manos de la Justicia provincial.Imágenes y testimonios de vecinos dan cuenta de que los mismos ladrones asaltaron una verdulería, una tómbola y otro comercio el fin de semana, bajo la misma modalidad.“Ya hubo otros hechos en la zona y era seguro que nos iba a tocar a nosotros, porque sabemos cómo viene la mano”, estimó el damnificado por el violento asalto. Y coincidió respecto a la sospecha de que serían los mismos que asolan la zona., comentó., imploró Albarenga.“Está muy bravo en San Benito, Paraná, Oro Verde , Colonia Avellaneda. Toda la zona está jodida, pero hay que cuidarse entre todos los vecinos. No queda de otra”, acotó al mencionar que “los clientes entran con barbijo, con casco, no tenés precaución como para decir este me va a robar o este no porque viene mucha gente”., resaltó.“Hace un año que abrimos la carnicería con mi familia, arrancamos con todo, y estas son cosas que pasan en la vida y hay que enfrentarlas. Es un proyecto de la familia y por suerte nos va bien”, ponderó Albarenga al comentar que a las cámaras de seguridad las habían colocado hacía cuatro meses, “porque temíamos...”, ironizó.