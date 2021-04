Detuvieron por "robo a mano armada" a Matías, hijo de Gonzalo Caudana

El subcomisario Guillermo González, jefe de comisaria tercera

pudo conocer que se trata de Matías Caudana.

Quién es Matías Caudana

, relató aque la detención se produjo "pasadas las 18 30 de este lunes, en calles Caputto y El Chamamé, por un ilícito consumado, un robo calificado por el uso de arma de fuego".. "Lar, mientras portaba un", detalló el funcionario policial.Se realizó un operativo cerrojo "de forma ágil y dinámica", dijo, luego de lo cual se logró aprehender en calles Tibiletti y Sourigues, al conductor de un remis, y a una cuadra del lugar, en Basavilbaso y Sourigues, al autor de este hecho, quien se estaba dando a la fuga de manera peatonal".Si bien González no brindó los datos filiatorios del autor del hecho "por cuestiones procesales",El jefe a cargo de comisaría tercera sólo se limitó a decir quepor el delito de robo calificado yGonzález aportó que en el lugar en que se detiene a autor del ilícito, "a esta persona. Allíde Tribunales, por el delito de resistencia a la autoridad y daños a los bienes del estado".Esas personas que llegaron hasta allí ", arremetiendo contra el personal policial arrojando piedras y otros elementos contundentes,". Para constatar los daños intervino personal de Criminalística.El teléfono celular sustraído "fue recuperado por personal policial"."Al remis se le realizó una requisa en el lugar, no hallando elementos de interés" para la causa, expresó.Al celular "lo habían descartado cerca de las vías férreas, en calle Caputto, donde fue localidad por personal del 911", agregó. El arma de fuego no fue localidad hasta el momento.Se recordará que, en cercanías de la Parroquia Luján, en Paraná. El hijo del jefe narco, quedó vinculado en esa oportunidad por el delito de narcomenudeo y tenencia de estupefacientes.Caudana hijo, se hizo reconocido en los medios de prensa, porque mientras se encontraba detenido procesado por integrar una banda narco,