Estafas: una mujer entregó 500 dólares y 6.000 pesos a un embaucador

Una mujer mayor de edad denunció en la comisaría de General Ramírez (departamento Diamante) que este jueves había sido estafada con el ardid delictivo conocido como “cuento del tío”.Al respecto, el subjefe Martín Figueroa, confirmó a El Observador, que el hecho sucedió cuando la mujer recibió un llamado telefónico del supuesto hijo, quien le dijo que debía entregar cierto dinero con el objetivo de colocarle un sello que le garantizaría no perder su valor monetario.En el domicilio de la mujer se hizo presente un sujeto, a quien ésta le entregó 500 dólares y 6.000 pesos. Y luego se percató que había sido estafada.En el marco del ilícito con conocimiento de la Unidad Fiscal de Diamante (UFD), efectivos de la dependencia ramirense y de la División de Delitos Económicos con sede en Paraná, se encuentran trabajando sobre el suceso, analizando cámaras de video vigilancia de viviendas y comercios lindantes, como así también el cotejo de llamadas telefónicas efectuadas, para localizar al o los delincuentes y esclarecer el hecho.A su vez, desde la fuerza policial reiteraron a la población, tener los recaudos básicos “para no ser víctimas de este tipo de defraudaciones, recomendando no brindar datos personales, ni de ninguna cuenta bancaria a personas desconocidas o ajenas a la familia al momento de recibir un llamado telefónico. Además, nunca dejarlas ingresar al interior de la vivienda, ni entregarles ninguna suma de dinero. No habiendo operatoria alguna para sacar dinero de circulación de ningún banco; entidades financieras, trámites del sistema de salud, obras sociales y ANSES y que se lleven a cabo y se tramiten vía telefónica. Ante alguna duda concurrir a la comisaría más cercana, llamar al 101 o hacer las consultas pertinentes en el banco al cual pertenece su cuenta”.