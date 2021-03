Salvaje agresión a comisario: “Estoy vivo de milagro”, aseguró el funcionario

Policiales Golpearon al comisario con una barra de hierro tras una persecución policial

“Siento que volví a nacer”

Allanamientos

El comisario principal Gustavo Sánchez, jefe de la comisaría de Urdinarrain, fue víctima en la madrugada de este sábado de una agresión que le podría haber costado la vida.El hecho se originó en el marco de un control de rutina en la zona céntrica a partir de las dos de la madrugada, y tras una persecución finalizó en las afueras de la ciudad, más concretamente en la casa de un joven de 24 años donde la propia familia del acusado opuso resistencia al procedimiento.desde el centro de salud en el cual permanece internado.En cuanto al agresor, señaló que con los efectivos policiales “ya ha habido varios cruces”.“Estoy con fractura de cráneo. No es una lesión que necesite intervención quirúrgica, así que seguiré controles”, indicó el comisario Sánchez sobre su estado de salud.“En 20 años de policía, es la primera vez que me pasa esto. Gracias a Dios la puedo contar. El médico me dijo que si me pegaba un poco más al costado me mataba, así que estoy vivo de milagro; siento que volví a nacer. Es el riesgo que corremos en estos tiempos tan difíciles, con la violencia que hay”, concluyó.En la tarde de este sábado se produjeron por lo menos tres allanamientos en relación a la causa por la agresión al comisario de Urdinarrain Gustavo Sánchez. Según reportó, el principal indicado como agresor del funcionario policial habría sido detenido y trasladado a la Departamental de Gualeguaychú, junto a otro joven que aparentemente lo acompañaba en el momento del hecho. Los allanamiento se produjeron en calle Pertegarini, entre Patriarca y Av. Libertad, Diamante, entre 23 de Septiembre y Perón y el restante frente al Hospital Belgrano, donde se produjo la agresión. El caso está en manos de la fiscal en turno Dra. Carolina Costa.