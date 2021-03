Crimen de Cabeza: testigo clave declaró este miércoles y aportó información

Foto: El brutal homicidio de Silvio Marcelo Cabeza conmocionó a Paraná

Este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Marcelo Cabeza, el chofer del Ministerio de Salud de la provincia que fue encontrado asesinado, mutilado y calcinado en un automóvil.



El joven, de acuerdo a lo que ya se había conocido, mencionó que estuvo con Cabeza y los acusados, la misma noche en que fue asesinado el chofer, y aseguró que recibió un disparo con el mismo arma con que mataron a la víctima.



El abogado querellante, Marcos Rodríguez Allende, contó cómo fueron los hechos narrados por el testigo clave: "En una primera etapa, este testigo relata que lo buscan Matías Rodríguez, Avalos y Cabeza, después de dar varias vueltas se van a la casa de Rodríguez. Cuando se encontraba en la casa, él se retira al patio, a pocos metros de la cocina, se produce un disparo de arma de fuego, entra y observa que Rodríguez le había efectuado un disparo en la zona del cráneo a Cabeza".



Esta persona "preguntó qué había pasado, les dice a Rodríguez y a Avalos que él se quería retirar del lugar, que él no tenía nada que ver, nunca peno que iba a pasar esto, toma el arma Avalos y le efectúa un disparo al testigo en la zona del estómago. Es llevado al Hospital San Martín por Rodríguez, en el auto de Marcelo Cabeza. Y le exige a este testigo que dé una versión falsa de lo sucedido, que no se meta en esto, que él y Avalos lo iban a solucionar", relató el letrado, detallando los hechos aportados por el testigo.



"Después que pasa este hecho, van familiares de Rodríguez a intimidar al testigo, para que siga mintiendo, para que diga que fue en otro contexto de situación que en realidad no tenía, nada que ver con lo que había vivido", detalló Rodríguez Allende.



Para la querella "se encuentra probado a esta altura procesal, quiénes son los autores materiales del hecho: Rodríguez y Avalos que van a ser llevados a un juicio por jurado". Elonce.com.