Crimen de Fátima Acevedo: un jurado popular declaró “culpable” a Jorge Martínez

Un jurado popular consideró que, confirmó Elonce. La joven había buscado asilo junto a su hijo en la Casa de la Mujer de Paraná, pero fue asesinada por estrangulamiento y arrojada al fondo de un aljibe, ubicado a unos 800 metros de la casa del imputado.De esta manera, Jorge Martínez fue declarado culpable por los tres cargos por los que fue imputado, a saber:, que prevé la pena de prisión perpetua.En lo que refiere al imputado, Martínez permanece alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná con prisión preventiva. Según pudode la capital entrerriana, hasta que la condena quede firme.popular.La decisión del jurado constituye, de esta forma, laLa lectura de la sentencia establecida por la jueza técnica,Al igual que otras víctimas de femicidio, y como ocurrió con el reciente femicidio de Úrsula Bahillo (18), Fátima había pedido auxilio en reiteradas ocasiones e, incluso, se difundieron tras su asesinato“Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie.”, le dijo Fátima a una de sus amigas días antes de desaparecer.Fátima desapareció el 1 de marzo de 2020, tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, adonde estaba alojada con su pequeño hijo desde que había denunciado a su expareja seis veces por violencia de género.Según la acusación fiscal, encabezada por Leandro Dato e Ileana Viviani,por parte del acusado, quien intentó arrojarle ácido muriático en la cara a la joven, afiló una cuchilla intimidándola y además, le hizo numerosas amenazas verbales.El 11 de febrero del 2020 Fátima había recibido un botón antipánico, pero no consideraron que el mismo no funcionaba, ya que la víctima, no contaba con servicio de datos en su celular. Además,, que habían sido retenidas por el mismo.También reseñó que el 1 de marzo a las 8, la joven se retiró de la residencia, tomó un remis y bajó en la casa de Martínez, quien “días previos le prometió, de manera insistente, que le iba a comprar un celular pero que tenía que ir a su domicilio”.Una vez allí, añade la acusación fiscal, “se dirigieron hasta la zona de un aljibe, a unos 800 metros de la vivienda”, donde Martínezy se iniciara un amplio operativo de búsqueda, durante la cual el acusado quedó detenido preventivamente.Finalmente, el 8 de marzo,Por su parte, los abogados defensores Román Sainte Marie y Luis Sebastián Lescano pidieron la absolución de Martínez. Lescano descreditó el testimonio del testigo Silvio Bejarano, que dijo haber visto el domingo a la pareja en cercanías del aljibe. Sostuvo queAdemás, el defensor aportó el testimonio de un policía de apellido Luna que dijo haber visto a Fátima Acevedo el lunes 2 de marzo, en la parada de colectivos ubicada cerca del supermercado Vea, en Avenida Almafuerte, próximo a la Casa de las Mujeres.Así, buscó desacreditar dos de los tres cargos que recaen sobre Martínez: que no intentó utilizar las tarjetas de banco con Fátima muerta por cuanto la chica estaba vivía ese lunes 2 de marzo, que no fue el autor de la muerte, y que la relación violenta era de parte de ambos.Al respecto, citó una denuncia por violencia que tramita en la Justicia de Familia, y que había sido presentada por Martínez contra Fátima.Cabe recordar que la abogada querellante, Alejandra Pérez, solicitó que Martínez, sea declarado culpable y sea condenado a prisión perpetua.. La condena no nos va a alegrar porque ya la vida de Fátima no va a volver, pero queremos justicia y