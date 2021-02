Femicidio de Fátima: “Tenía muchas pruebas que no fueron tomadas en cuenta”

Se desarrolla el juicio por el femicidio de Fátima Belén Acevedo, la joven de 25 años que en 2020 fue asesinada por su expareja, Jorge Martínez. Este viernes un jurado popular dará a conocer su veredicto.Florencia López, amiga de Fátima y testigo en el juicio por jurados, manifestó ante elcómo se sintió en el momento de prestar declaración: “Fue horrible, una entra fuerte al lugar y sale destrozada, las preguntas duelen mucho, porque empezas a recordar todo. Ahora estamos esperando saber si le dan perpetua, aunque no sería algo para celebrar, ya que a Fátima no la voy a tener más”.“Creería que le van a dar perpetua, porque Martínez no puede andar en la calle, ninguna chica puede correr riesgo que le pase lo mismo. Hay personas que tienen miedo que él quede libre, muchas chicas aparecieron contaron que habían sido víctima de violencia por parte de él”, detalló.Consultada por los últimos días con vida de Fátima, dijo que “ella tuvo botón antipánico unos días antes que él la matara.Cabe recordar que Martínez, le había mandado un mensaje de texto a Florencia haciéndose pasar por Fátima, diciendo que la joven había conseguido trabajo y estaba con gitanos, sobre esto Florencia dijo que “me di cuenta que no era Fátima, porque ella nunca escribió de esa manera y jamás había hecho referencia a formar parte de una comunidad gitana”.