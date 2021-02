Femicidio de Fátima Acevedo: día de alegatos y veredicto del jurado popular

El jurado popular que interviene en el juicio por el femicidio de Fátima Acevedo, la joven de 25 años que en 2020 fue asesinada por su expareja tras haberlo denunciado seis veces, dará a conocer este hoy su veredicto.La audiencia del juicio comenzará a las 9 con los alegatos de clausura de las partes, tras lo cual la jueza María Carolina Castagno pasará a un cuarto intermedio para que los 15 jurados (12 son titulares y 3 son suplentes) determinen si el acusado Jorge Martínez, expareja de Acevedo y padre de su hijo, es culpable o no del femicidio.El veredicto deberá ser unánime y por "culpable" o "no culpable", pero en el caso de que el jurado no esté de acuerdo se deberá llevar adelante una nueva discusión. En tanto, si el jurado duda entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad, el acusado sólo podrá ser condenado por el grado inferior o delito de menor gravedad, según detalla la norma.Por su parte, los abogados defensores Román Sainte Marie y Luis Sebastián Lescano pedirán su absolución: “Vamos a probar a través del testigo Emiliano Flores, quien declarará el día jueves (por ayer), que vio a Fátima Acevedo el día lunes (2 de marzo), dará precisiones de tiempo y lugar, indicando por qué la vio y dónde la vio, lo que desacreditará la teoría de la Fiscalía”, dijo Lescano este lunes durante el inicio del juicio.En lo que refiere al imputado, éste permanece alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná con prisión preventiva acusado por "lesiones graves en grado de tentativa agravado por el vínculo, defraudación especial y homicidio agravado por tratarse de su expareja y en un contexto de violencia de género". (APF)