"El hijo de Fátima se quedó solo y todos los días pregunta por su mamá"

En un juicio por Jurados se juzga a Jorge Martínez, el único acusado por el femicidio de Fátima Acevedo, la joven que fue asesinada hace un año en Paraná. Este viernes, se conocerá el veredicto que determine si el acusado, expareja de Acevedo y padre de su hijo, es culpable o no del crimen."Es una jornada muy esperanzadora, porque el jurado tiene los elementos suficientes para determinar la autoria de Martínez en el crimen. Si bien, la defensa hizo un buen trabajo no quedan dudas de la culpabilidad del acusado", valoró la abogada querellante, Alejandra Pérez, aEn este sentido señaló que "Es muy injusto que se acabe con cualquier vida. Hay un niño de 4 años que quedó solo, y hasta el día de hoy pide por su mamá. La condena no nos va a alegrar porque ya la vida de Fátima no va a volver, pero queremos justicia y que pague por lo que ha hecho".Cabe recordar que el jurado está conformado por 15 integrantes (12 son titulares y 3 son suplentes) quienes determinarán la culpabilidad de Martínez, sobre este tema la abogada querellante, dijo que "en la justicia es importante que la población pueda inmiscuirse y resuelvan estos casos tan importantes".