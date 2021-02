Investigan grave denuncia por presunto cambio de beba recién nacida que falleció

Un matrimonio denunció en la Justicia de Concordia a los médicos del hospital Masvernat que la atendieron durante su parto, por elen el servicio de Neonatología del nosocomio;Según indicaron, son dos las acusaciones que impulsan: una porante el fallecimiento de la recién nacida y la otra por el. El caso está en manos de la fiscal Julia Rivoira, a quien le solicitaron de manera urgentepara establecer si fehacientemente la beba que les entregaron en el nosocomio público local, era o no del matrimonio.A continuación, el relato que la mamá que denuncia el presunto cambio de su beba recién nacida que falleció, María Noemí Blanco Grieve, hizo a“El 23 de enero fui al hospital Masvernat, donde me atendió la Dra. Leticia Espíndola (...) Yo ya estaba dilatando y le dije que la bebé estaba sentada, que mi ginecóloga me había dicho que tenía que ir a cesárea. Después de revisarme y hacerme la ecografía, me dijo que volviera el lunes 25 para programar la cesárea de alto riesgo, a lo que le dije que yo ya estaba dilatando, y me respondió: `No es necesario dejarte. Si estas con mucho dolor o rompes bolsa, volvé´, y me mandó a hacer reposo”.Y continuó: “El 24 a la mañana empecé con dolores, con mi marido fuimos al hospital, donde me tomaron la temperatura y me trasladaron a Maternidad; cuando llegaron dos doctoras,y ellas se preguntaban `por qué nos llaman a nosotras si no somos de alto riesgo´”.Blanco Grieve recordó que fue llevada a la sala para revisión y una vez allí, le anunciaron que iba a parto normal; a lo que ella cuestionó que, fueron las palabras de las médicas, según lo que aseguró la denunciante.Su relato prosigue con lo que fue el alumbramiento: “El partero me dijo que hiciera mi trabajo, que yo ya sabía que tenía que pujar porque era mi cuarto parto (...) Hice mucha fuerza y sentí que me sangró la nariz”., recordó al indicar que la beba fue llevada a Neonatología porque, según lo que le indicaron las doctoras,“Después, la enfermera regresó para buscar la pulsera de la beba, porque se la habían olvidado, y la chica que estaba limpiando le señala donde estaba”, agregó.Ella después fue trasladada a la sala de Maternidad, mientras su pareja aguardaba el informe de Neonatología.“Cuando la doctora llegó a la sala,. Y ahí nos sorprendimos porque todos los estudios previos habían salido bien. El 13 de enero fue mi última ecografía y la beba ya pesaba casi dos kilos”, remarcó la mujer.Blanco Grieve le contó aque“Me dijeron que mi doctora me tenía que dar una explicación porque la beba ya venía mal desde la panza”, recordó la mujer al dar cuenta que cuando fue a Neonatología a ver a su hija, “parecía que estaba bien, pero era bien blanca y larguísima”.De hecho, el papá cuestionó que la beba “tenía el cordón curado, en cuestión de horas”.“Al otro día, a las 8 de la mañana,, rememoró la mujer.Según dieron cuenta, “la beba nació el 24 de enero a las 8 de la mañana y falleció en la Neo del hospital a las 8 del 25 de enero, por una falla multiorgánica en shock, hipertensión pulmonar grave y siendo era prematura, aunque pesaba dos kilos y medio”.

El matrimonio sostiene que en la Neo del Masvernat, les cambiaron la beba. Y argumentan su acusación en base a que los controles prenatales eran normales. Y, además, “en ningún momento tuvo su pulsera en la sala de Neo, porque el ombligo estuvo curado en cuestión de horas, y porque les devolvieron el pañal de recién nacido que habían llevado”.