Amputación, disparo y fuego: reconstruyen las últimas horas del chofer asesinado

Avanza la investigación del horroroso asesinato del chofer del Ministerio de Salud, Silvio Marcelo Cabeza, de 49 años de edad, quien fuera encontrado en la parte trasera del auto de su hermana, luego que el vehículoy en especial, a sus compañeros de trabajo.Cabe recordar que horas después, se hallaron en el volcadero de residuos de Paraná, dos manos que estaban en una bolsa de basura. Por la noche,La capital entrerriana vive una escalada dey el hecho, llevaba la firma de un sello narco, que aún se investiga. Tres hombres fueron asesinados a tiros y un cuarto, hermano de una de las víctimas, se salvó de milagro , dio cuentaEn el caso de Marcelo Cabeza, ocurrido este martes, la planificación del horroroso asesinato, la. Si bien los investigadores, no descartan ninguna hipótesis, fuera de micrófono se inclinarían a que el móvil puede estar vinculado a una venganza o, a crimen mafioso.La fiscal auxiliar de Paraná, Melisa Saint Paul, confirmó en las últimas horas del martes a Elonce que “el resultado de la autopsia realizada al cuerpo hallado calcinado,".Además, hizo saber que ", de acuerdo a las huellas dactilares, pertenecen a Cabeza", y aclaró que “el resultado final de la autopsia se conocerá el próximo jueves”, peroMientras tanto, la investigación avanza con imágenes de cámaras de la ciudad y de vecinos que colaboran con la policía. Se busca reconstruir, el recorrido que hizo el hombre, tras retirarse de su casa en el Reanult Clio. De esta manera, se avanza en la reconstrucción de las últimas horas de la persona hallada incinerada dentro de un auto quemado.El subjefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, comisario Miguel Dellavalle, explicó que no descartan ninguna hipótesis. "Estamos trabajando, pero no podemos confirmar que mantenemos una línea investigativa. Por supuesto, no descartamos nada", remarcó."No hemos podido tener demasiado información de los movimientos que efectuaba esta persona, por eso, se nos dificulta un poco y trabajamos con otras alternativas", explicó el funcionario policial.Respecto al automóvil incinerado, comentó aque "era un auto familiar, donde estaba de titular una señora y Cabeza, estaría como autorizado, como parte de la familia, porque era un vehículo que se utilizaba en el ámbito familiar"."Se está trabajando sobre el horario en el que se lo ve por última vez y el horario del incendio. Son varias horas", consignó. "Se está tratando de reconstruir el recorrido del vehículo", agregó Dellavalle.En referencia a las manos encontradas en una bolsa de basura, el funcionario señaló que se contactaron con autoridades municipales para recabar información sobre el "recorrido" de uno de los camiones recolectores de residuos que, se presume, habría trasladado (sin saberlo) las extremidades, desde el lugar donde fueron arrojadas por los responsables del brutal asesinato, hasta el Volcadero de la capital entrerriana. "También estamos trabajando sobre eso", dijo.