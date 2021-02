Confirmaron la identidad del hombre hallado muerto en un auto que fue incendiado

Policiales Conectan el crimen del hombre quemado en auto y las manos halladas en volcadero

Un macabro hallazgo ocurrió esta madrugada en la capital entrerriana. Un auto fue quemado intencionalmente, con un hombre en su interior.En las primeras horas de la mañana, autoridades policiales confirmaron que el auto, un Renault Clio,Entre los datos que surgieron, se pudo confirmar que el cuerpo se encontraba en la parte trasera del Renault Clio y correspondería a un hombre de unos 40 años de edad.Personas que lograron ver la terrible escena, señalaron que el hombre,, relataron.Además, en las primeras versiones que se manejaban bajo estricto hermetismo,y del cual, hace muchos años, no se conoce un hecho similar en la capital entrerriana.La planificación del hecho,Sin embargo,”, remarcó en diálogo con Elonce TV, el comisario Fabio Jurajuría, Jefe de Investigaciones.El hombre asesinado, es un trabajador provincial que hasta el momento, no tendría antecedentes policiales, como tampoco, conflictos de vieja data. Pero los investigadores,“Los familiares indicaron que el hombre se desempeñaba como chofer en el Ministerio de Salud y según lo que pudimos investigar, es una persona correcta y que aparentemente, no tenía problemas con nadie”, resaltó el funcionario policial.“Aún no sabemos las causas de la muerte de este hombre, ya que se está realizando la autopsia”, dijo el funcionario policial y agregó que “