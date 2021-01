Fatal accidente en La Picada: “Es un tramo vial conflictivo”

Este martes se produjo un fatal accidente en la curva de La Picada , donde una mujer oriunda de la provincia de Santa Fe perdió la vida.En diálogo con el programade, el Comisario Inspector Ricardo Galliussi, Licenciado en Accidentología Vial indicó que el lugar donde se produjo el siniestro “ha sido, es y será una zona conflictiva del trazado vial de la ruta, la S que se genera en el cruce ferroviario antes de la localidad de La Picada”.“Es un tramo vial conflictivo donde se han hecho muchos avances dentro de la infraestructura de señalización, pero cuando el factor humano no controla los límites de velocidad de los vehículos, la fuerza centrífuga va a actuar sobre el mismo y va a traer percances en el tránsito y al ser una motocicleta, el paragolpes es el propio cuerpo o cabeza de los ocupantes, y al haber un obstáculo, como en este caso un cartel, tuvimos que lamentar la pérdida de una vida”, señaló. “Eran turistas que regresaban a su lugar de origen en la provincia de Santa Fe”.En relación a la seguridad dentro de la ciudad de Paraná, Galliussi manifestó que “estamos dentro de un nivel estadístico no tan marcado en números elevados sino que se ha conservado lo que se ha manifestado a partir de la flexibilización de las restricciones de movilidad que se impusieron a raíz de la pandemia”.Consultado sobre las infracciones más comunes, tanto dentro de las ciudades como en las rutas, el Licenciado dio cuenta que “hay un alto índice de siniestralidad en las intersecciones no semaforizadas donde no se respeta el paso de la mano derecha. El que viene por la izquierda debe dar el paso, independientemente de quien arribe primero a la intersección”.Otro tipo de infracción habitual “es el giro a la izquierda para ingresar a un predio frentista, pero también viene de la mano de otro tipo de infracciones, ya que un siniestro es una cadena de errores que se cometen. Hay motos que andan sin luces, no se respeta el adelantamiento y muchas otras cuestiones que pasan por la educación vial”.En lo que respecta a las rutas, Galliussi indicó que “el exceso de velocidad es un factor que predispone a que ocurra un siniestro y en muchos casos es determinante; pero si no existe la falta a la ley, como puede ser la invasión del carril contrario o un adelantamiento indebido, no vamos a tener un siniestro. El exceso de velocidad no siempre es determinante al momento de ocurrir un siniestro vial, pero es un factor sumamente importante al momento de que ocurre y analizamos las consecuencias”.Finalmente, el Comisario Inspector señaló que los riesgos a la hora de conducir, sin respetar las normas, “siempre están; más allá del sexo o la edad, la hora del día. El riesgo está siempre en la circulación porque estamos conduciendo un vehículo que tiene potencia”.