Le robaron la bicicleta de la puerta de iglesia y pide ayuda para recuperarla

El martes 5 de enero, Mabel se trasladó hasta la parroquia San Francisco de Borjas y dejó su bicicleta amarrada con una linga. Al salir, se percató que el rodado no estaba y solicita ayuda para recuperarla. La denuncia fue radica en la comisaria tercera."Siempre dejo la bicicleta atada, eran cerca de las 13 horas y yo estaba realizando una hora de adoración. Cuando salí me percaté que la bicicleta no estaba", contó ala damnificada.El rodado es de marca Bianchi, rodado 26/17, color roja. "Es bastante particular, porque no es de las comunes, tiene suspensión. Lo uso como medio de transporte, y me ayuda con la actividad física que realizo", dijo.Y agregó: "Uno hace un esfuerzo para ahorrar y comprar algo, y en un segundo te lo arrebatan". A la vez que le solicitó a la ciudadanía que "si les ofrecen algo muy barato que no lo compren, porque seguro es robado y de esa manera fomentamos los robos".Sobre el hecho, Mabel comentó que "estimo que el ladrón salió por calle Carlos Sourigues, si algún vecino tiene alguna cámara de seguridad, que nos avise. Necesitamos la grabación del día martes 5 de 13 a 14 horas. Lo pueden acercar a Comisaria Tercera"."Una bicicleta cuesta mucho, y no tenemos que alentar al mercado ilegal, una de las formas es no comprando cosas", finalizó.