Hallaron desarmada a la moto del joven golpeado brutalmente para robársela

Sobre el hecho

En el marco de la causa por el brutal ataque al joven Matías Espinosa para robarle su moto, allegados a la víctima les hicieron saber a los investigadores que una persona ofrecía -a través de la red social Facebook- lo que podría tratarse de la rueda del rodado sustraído.Fuentes policiales confirmaron que efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, acordaron un punto de encuentro con el supuesto vendedor; al llegar al lugar, los funcionarios se identifican como policías ante un joven y una muchacha, tras la lo cual se corroboró que la rueda era perteneciente a una moto Guerrero GC igual a la sustraída.De acuerdo al parte policial, cuando se le consultó a la pareja de donde habían sacado la rueda, estos no fueron claros en sus dichos. Por lo que personal policial se condujo hasta el domicilio de estas personas sito en calle El Espinillo y Rondeau donde sus familiares al tomar conocimiento del motivo de la presencia policial colaboraron con el procedimiento y señalaron que en el interior de la casa se encontraba una moto íntegramente desarmada.Con la anuencia de las personas y con conocimiento de la Fiscal en turno, se ingresó al domicilio y se corroboró el motovehículo por cuadro y motor; tras lo cual se confirmó que era la sustraída al joven Espinosa. Asimismo, se localizaron todas las cachas, la otra rueda y componentes del rodado, y se procedió al secuestro de todos los elementos relacionados al hecho que se investiga.Por disposición de la Fiscalía, el joven de 20 años de edad que ofertó la rueda y tenía en poder la moto y las partes de la misma, fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa.Espinosa fue brutalmente atacado el 10 de noviembre en zona de Parque Varisco por desconocidos que lo abordaron, lo golpearon con un hierro en el rostro y le robaron su moto. El muchacho, muy herido, siguió su camino de manera peatonal, hasta que llegó al puesto policial para pedir ayuda."Porque Dios no lo quiso, no lo mataron", había lamentado la madre de la víctima al encabezar un pedido de justicia por su hijo, frente a los Tribunales de Paraná. Al muchacho "le pegaron con un palo llenos de clavos, le quebraron la nariz, la mandíbula y la tráquea. Lo dejaron inconsciente, y en el cerebro tiene una fisura que sangra mucho", refirió la mujer al advertir que su hijo tendrá "graves secuelas" tras la golpiza.La causa está caratulada Supuesto Delito de Robo y Lesiones Graves en perjuicio y en la persona de ESPINOSA MATIAS OSCAR C/Autores desconocidos.