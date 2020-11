Familiares de Matías Espinosa exigieron que "encuentren a los responsables"

Paraná Exigirán Justicia por joven al que le destrozaron la cara para robarle la moto

"Porque Dios no lo quiso, no lo mataron"

Estado de salud de Matías

Familiares de Matías Espinosa, el joven atacado brutalmente para robarle su moto, se movilizaron este lunes a las 17 horas hasta el edificio de Tribunales de Paraná para reclamar Justicia por el hecho."Hicimos la denuncia como correspondía y no tenemos ninguna novedad, no me informaron nada de la causa.. Le pido a las mamás de estas `lacras´ que lo entreguen, mi hijo está sufriendo", expresó aSonia, la mamá del joven golpeado.Sobre el hecho, Sonia contó que "Matías, todos los días salía a despejarse y a dar una vuelta en moto. Ese día, lo asaltaron, lo golpearon y le llevaron la moto.Lo dejaron inconsciente, y en el cerebro tiene una fisura que sangra mucho".Y agregó que "mi hijo solo, tuvo que ir hasta una comisaria que estaba a 500 metros y pedirle ayuda a los policías, que lo llevaron de urgencia al hospital.".Sonia les exigió a los padres de las personas que golpearon a su hijo que "los entreguen", ya que "si yo supiera que mi hijo hizo algo así no dudaría en llevarlo a la policía. Mi hijo se me está muriendo", manifestó.Por su parte, la tía de Matías, añadió que ", si ellos no nos dan una mano esto no se va a resolver. Estos asesinos van a seguir matando porque están sueltos"."Señor Gobernador, señora Ministra Romero y Señor jefe de la Policía, ayúdennos, necesitamos saber quiénes son los responsables.", apuntó.Al respecto, Sonia informó que "Matías está mal. Estamos esperando los clavos y las prótesis para poder operarlo."."Tiene hematomas en el cerebro y va a traer secuelas neurológicas. Hay un riesgo muy grande. Espero que se haga justicia", finalizó.