"Le destrozaron la cara": joven fue agredido brutalmente para robarle la moto

"Fue una maldad como le pegaron. Le destrozaron la cara"

"Ahora me pasó a mi con mi hijo, pero le puede pasar a cualquiera"

El muchacho, muy herido, siguió su camino de manera peatonal, hasta que llegó al puesto policial que se encuentra en la rotonda del Parque Varisco.contó aqueA las nueve y media de la noche me llaman del hospital San Martín, avisándome que mi hijo estaba internado. El parte que me dan es que tiene una fisura en el cerebro, que está sangrando", comenzó contando la mamá del joven que no sale del estupor por lo sucedido.; tendrán que reconstruírsela de nuevo", dijo la mujer.Apuntó que, de esa manera se despejaba. Daba una vuelta y volvía a casa. Siempre hacía lo mismo, la gente que nos conoce lo puede decir: él no tiene maldad". La familia es de la zona de 33 Orientales.La mujer no pudo precisar la fecha en que ocurrió el brutal hecho. "No recuerdo si fue lunes a la noche o martes", expresó."Obviamente por el estado en que está mi hijo no me preocupo por la moto, estoy pendiente de su salud, que es muy grave el estado en el que está".La mamá de Matías pide a quien haya visto algo que aporte algún dato.", voy a ir a donde sea para pedir respuestas por mi hijo. Ahora me toca a mí, pero le puede pasar a cualquier hijo de ustedes, a un nieto, a una criatura. Pido justicia".Sobre el hecho, la mamá del joven aportó: "Hay comentarios de gente que dice que, con una pala, con un arma, tiene moretones por todos lados, fracturas, hasta la tráquea tiene quebrada, no puede comer".Según conocióle habrían pegado "con un palo con clavos"."No quiero que esto quede así. Estoy al cuidado de él todo el tiempo, pero voy a ir hasta Tribunales, porque quiero que esto quede impune", insistió la mujer, que agregó que radicó la denuncia por el hecho en dependencia policial.De la misma manera,las que lo agredieron de manera brutal.