Tiroteo y cuatro heridos en la estación de Retiro tras intento de robo a policía

La Estación de Retiro, en Buenos Aires, fue el escenario de un tiroteo entre policías y un hombre, con aparentes trastornos psiquiátricos, este martes alrededor de las 8 de la mañana. Cuatro personas resultaron heridas: dos efectivos, uno de la Policía de la Ciudad y una mujer de la Federal, el atacante y un transeúnte.Fuentes policiales informaron a TN que el tiroteo se produjo luego de que un indigente, que llevaba cinco días ocasionando disturbios en la zona, le arrebató el arma reglamentaria a un oficial de la Policía de la Ciudad que estaba custodiando la entrada a la estación de la Línea de Ferrocarril San Martín, en avenida Ramos Mejía al 1500, y salió corriendo.Otra oficial, de la División Ferroviaria de la Policía Federal, vio lo que está sucediendo e intentó detener al hombre, éste le disparó y comenzó un enfrentamiento a los los tiros.En medio de los disparos, la oficial de la Federal fue rozada por una bala en la mano, el policía de la Ciudad recibió un tiro en el tobillo. En tanto, el hombre que desencadenó este incidente fue impactado por un balazo en el abdomen. Una tercera persona, un ciudadano paraguayo que pasaba por el lugar con su bicicleta, fue rozado por uno de las balas. Según el parte policial, los dos efectivos fueron trasladados al hospital Churruca por ambulancias del SAME, mientras que los civiles ingresaron en el Fernández para ser asistidos por personal médico. Al menos, los dos oficiales y el transeúnte están fuera de peligro.El titular del servicio de emergencias, Alberto Crescenti habló esta mañana con TN, minutos después de lo ocurrido, y dio detalles del operativo montado en el lugar. Pese a que, en ese momento, no estaba claro cómo había sido episodio que desató el enfrentamiento, confirmó que uno de los oficiales había sido trasladado al hospital Churruca, y que el indigente herido fue llevado al Fernández.Crescenti explicó que una de las ambulancias estaba ya en el lugar porque se encuentra en la base de Gendarmería y que llegaron otras dos para apoyar a la primera. Además, agregó que el helicóptero no se acercó a brindar asistencia porque "es difícil descender" en la zona.Las fuentes policiales, también le contaron a TN que este indigente llevaba varios días insultando y agrediendo a los transeúntes en la zona y que había sido detenido el domingo pasado. Aunque, como los disturbios que había ocasionado no habían tenido consecuencias graves, decidieron liberarlo. En la mañana del martes, volvió a aparecer en el lugar.Sobre la vereda de la Estación de Retiro, quedaron desperdigados 22 casquillos de las balas disparadas, la pistola 9 milímetros sustraída al Policía de la Ciudad y una bicicleta, que pertenece al civil que resultó herido cuando pasaba por el lugar del tiroteo.Afortunadamente, el episodio se produjo en medio de la pandemia de coronavirus, y del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), cuando el uso del transporte público está limitado sólo al personal esencial, lo que hizo que en la zona no hubiera tanta cantidad de gente, como suele haber en esta estación.Lo sucedido esta mañana remite a lo ocurrido el 28 de septiembre en Palermo, sobre la Avenida Figueroa Alcorta al 3300, a pocos metros del Malba, cuando una persona con trastornos psiquiátricos, llamado Rodrigo Facundo Roza, de 51 años, estaba molestando a las personas que estaban sentadas en un bar y sacó un cuchillo. En ese momento, intervino personal de la policía y el hombre terminó hiriendo en el pecho al inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, de 33 años, que murió minutos después en el sanatorio Mater Dei, ubicado a pocos metros del lugar del incidente.Al día siguiente, Roza también murió en el mismo centro de salud, producto de dos impactos de bala que recibió después de apuñalar a Roldán. Este episodio, con dos víctimas fatales, reabrió el debate sobre el uso de las pistolas Taser como método para actuar ante este tipo de situaciones, en sitios en los que circula una gran cantidad de personas.