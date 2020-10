Cuento del tío: Realizaron operativos por estafas a adultos mayores en Paraná

Durante la jornada del jueves, personal policial de distintas áreas realizaron tres operativos sobre Avenida Almafuerte, en Paraná. El motivo de las pesquisas fue denuncias que realizaron vecinos de la capital entrerriana en relación a estafas."Es el tercer allanamiento que se está realizando por el delito de estafas a dos adultos mayores. Las tareas investigativas vienen desde hace un tiempo, en relación al famoso cuento del tío, donde se hacen pasar por algún familiar para robarle el dinero", expresó aJavier González."En los operativos secuestramos dinero, dólares, joyas, vestimentas y elementos informáticos como celulares, computadores y de interés para la causa. El fiscal a cargo del caso, evaluará todas las piezas", contó.Y agregó que "realizamos dos allanamientos en Almafuerte y Salinas, y el tercero es en Borges y Almafuerte. Intervino personal de la Infantería de la Departamental, Comisaria Octava, Primera, Segunda y Trece. También, Trata de Personas, Homicidios y Delitos Económicos".Sobre las causas involucradas, comentó que "estamos trabajando con tres o cuatro denuncias realizadas por estafas. Los montos sustraídos son la mayoría en dólares. Las víctimas son de Paraná, se están realizando investigaciones en vehículos y vínculos con personas de distintas partes del país".El comisario, remarcó que "no hay desvalorización de dinero para cambiarlo. Las entidades bancarias no se encargan de realizar cambios". No hay que confiar en personas que desconozcan y no hay que brindar ningún dato.