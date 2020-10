Se registraron más de 3 millones de amenazas digitales durante septiembre

Más de 3 millones de amenazas digitales fueron detectadas en septiembre en una de las redes de telecomunicaciones más grandes del país, y la mayoría apuntó a captar información financiera de los usuarios, según un informe de la empresa de seguridad cibernética McAfee.



A su vez, los expertos insisten en marcar la importancia de configurar correctamente las cámaras de seguridad hogareña, después que esta semana un organización criminal ofreció una muestra gratis de 4.000 clips de imágenes captadas sin autorización.



Según el análisis realizado por McAfee, al crecer la cantidad de dispositivos conectados y las horas de navegación en internet, también crece la exposición a sitios y softwares maliciosos.



Precisaron que sobre más de 615.000 routers de la red de fibra de Movistar se detectaron y bloquearon 3.097.766 de ciberamenazas en hogares argentinos; de las cuales el 60% correspondió a ataques dirigidos a equipos móviles, el 31% laptops, y el resto corresponde a consolas de juegos, tablets y televisores.



Sobre el total de amenazas detectadas el 55% correspondió a acciones de phising y spam, es decir correos electrónicos similares a los de entidades bancarias u organismos oficiales para llevar al usuario a exponer sus datos de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito.



Otro 18% son sitios maliciosos que instalan software automáticamente para causar un daño al equipo, otro 16% son programas o aplicaciones no recomendados para descargar ya que pueden instalar drivers o modificar la configuración del dispositivo, Pup´s por su nombre en ingles; y un 11% fueron Park Domain: sitios secundarios que replican el contenido del principal, y que también generan daños en el funcionamiento de los equipos.



"Estas ciberamenazas van mutando permanentemente para que su accionar sea cada vez más invisible e imperceptible al usuario", señaló el director regional de McAfee Consumer, Carlos Aramburu.



Desde Movistar, el director de servicios digitales, Adrián Roux, dijo que el servicio Conexión Segura Hogar establece un "anillo de protección a la red hogareña para que todos los dispositivos conectados dentro de casa - desde celulares, computadoras, televisores, hasta equipos y electrodomésticos inteligentes - puedan utilizar internet en forma segura".



Por otra parte la empresa de ciberseguridad Eset, insistió esta semana en la correcta configuración de la privacidad en los dispositivos que se instalan en el hogar, especialmente de las cámaras de seguridad.



La semana pasada una organización de ciberdelincuentes expuso una "muestra" de 4000 clips de contenido captado por cámaras de seguridad privadas que expuso a residenciales que mostraba a personas de todas las edades en situaciones íntimas.



Según publicaron The New Paper el acceso al material se vendía a US$ 150 dólares.



Según Eset las víctimas de la invasión a la privacidad son usuarios de ubicados geográficamente en Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Canadá.



"Como ocurre con otros dispositivos, las cámaras conectadas a internet no son inmunes a las vulnerabilidades de seguridad" indicó Eset para agregar que a nivel global se relevaron 3,5 millones de cámaras susceptibles de ser intervenidas por actores maliciosos debido a una serie de fallas de seguridad.