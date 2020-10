Un nene de 12 años cayó de un tren en movimiento: sufrió serias lesiones

En diálogo con Tiempo de San Juan el hombre que asistió al pequeño tras el accidente dio detalles del hecho. "Parece que el niño se ha resbalado del tren y le ha agarrado los pies. Escuché los gritos, vino mi sobrino y me avisó que estaba el chico tirado", relató Luis.



"Yo lo agarré, lo sostuve y lo senté en la silla de mi casa. Él me preguntaba: ¿qué me pasa? Yo le respondía que estaba bien. Pero cuando la gente llegaba se ponía nervioso", agregó.



El hombre comentó que estuvieron 30 minutos esperando la ambulancia que lo llevó al hospital Rawson. Más tarde la Policía de San Juan informó que le habían amputado las dos piernas hasta la altura de la rodilla.



"Tiene que cerrar acá porque los niños siempre vienen a tirarle piedras al tren, se suben al último vagón, se largan y se tiran en unas rampas", dijo Luis.