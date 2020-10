Accidente y discusión en Paraná: Camioneta subió a la vereda y chocó dos motos

Un impresionante accidente ocurrió esta tarde en calle Montiel y 1º de Mayo de la capital entrerriana, cuando una camioneta Chevrolet que estabaLa policía investiga si el conductor estaba alcoholizado, ya que se desconocen las causas de la brusca maniobra, aunque testigos, afirman que la camioneta se trasladaba a alta velocidad.Tras el tremendo accidente, en el que afortunadamente, no hubo personas heridas y que tampoco caminaban personas por esa vereda, ya que se trata de una zona comercial; el conductor de la camionetaAsimismo, y según la denuncia del conductor de la camioneta, tras el hecho recibió un golpe de puño en su cara, por parte de los propietarios de las motos. No obstante, estas personas desmintieron la acusación.El segundo Jefe de la Comisaría 16, Esteban Getz, dijo aque "no hubo personas lesionadas por el siniestro vial. La persona de la camioneta se puso algo nerviosa y hubo momentos tensos"."El conductor de la camioneta no tiene la documentación, un familiar, que estaba con él, fue a buscarla a su casa. Personal de Tránsito evalúa si retenerle o no el vehículo. Se le podría realizar un test de alcoholemia", comentó.Además, informó que tras el accidente pudo dialogar con el conductor y contó que "me dijo que está bien, que vivió un momento de tensión. En un momento manifestó que algunas personas le propinaron un golpe de puño".